Ze świadczenia rodzicielskiego mogą skorzystać ci rodzice, których sytuacja zawodowa wyklucza otrzymanie pieniędzy w ramach zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Przykłady osób, które są uprawnione do tego typu wsparcia to między innymi: bezrobotni, studenci, a także pracujący na umowie o dzieło.

Środki mogą trafić na konta rodziców, ale też w określonych przypadkach przysługują osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem. Dodajmy, że świadczenie rodzicielskie ojciec dziecka otrzyma tylko w trzech przypadkach.

Chodzi o śmierć matki, porzucenie dziecka przez jego mamę oraz sytuacji, w której doszło do skrócenia okresu korzystania ze świadczenia na wniosek matki dziecka po tym, jak była beneficjentką wsparcia przez co najmniej pierwsze 14 tygodni życia potomka.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 złotych. Na jak długo przysługuje? 52 tygodnie, przy narodzinach jednego dziecka. W przypadku bliźniaków jest to 65 tygodni, trojaczków - 67 tygodni, czworaczków - 69 tygodni. Jeśli dzieci urodzi się przy jednym porodzie pięć lub więcej, kwota wypłacana jest 71 tygodni.

Podobnie wygląda sytuacja, jeśli przysposobi się lub obejmie opieką odpowiednio jedno, dwa, trzy, cztery lub pięć i więcej dzieci.

Co ważne, ustanawiając tę formę wsparcia kierowano się tym, by objęło ono jak największe grono osób. Zatem nie ma w tym przypadku kryterium dochodowego. Ponadto na konto rodzica trafia 1000 złotych netto. Nie są to bowiem pieniądze opodatkowane.

Inną kluczową informacją jest to, że osobie, która spełnia warunki, przysługuje tylko jedno świadczenie rodzicielskie, niezależnie od liczby wychowywanych dzieci.

Nie można pozyskiwać tego typu pomocy, jeśli co najmniej jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński.

Zasiłki od 1 listopada. Najważniejsze informacje

Wchodzące w życie od 1 listopada 2024 rozporządzenie szeroko opisuje również kryteria związane ze świadczeniami rodzinnymi. Oto kilka z regulowanych kwestii:

zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 złotych. Przysługuje w rodzinach, u których dochód w przeliczeniu na osobę wynosi maksymalnie 1922 złote,

obowiązuje kryterium dochodowe wysokości 674 złote uprawniające do zasiłku rodzinnego. Kwota ta wynosi 764 złote , jeśli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością, mające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

wysokość zasiłku rodzinnego: 95 złotych miesięcznie na dziecko do lat pięciu ; 124 złote, jeśli dziecko jest w wieku 5-18 lat, pełnoletni do ukończenia 24. roku życia otrzymuje 135 złotych,

400 złotych miesięcznie to dodatek do zasiłku rodzinnego , kiedy rodzic opiekuje się dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego,

rodzic samotnie wychowujący dzieci również może liczyć na dodatek to zasiłku; wynosi on 193 zł miesięcznie na dziecko , lecz nie więcej niż 386 złotych na wszystkie dzieci,

kolejny dodatek, do którego uprawnieni są wychowujący dziecko w rodzinie wielodzietnej, to 95 złotych miesięcznie na trzeciego oraz każdego kolejnego uprawnionego potomka,

zasiłek pielęgnacyjny to 215,84 złotych miesięczni e,

przewidziano też między innymi dodatek do zasiłku w przypadku kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością. Kwota to 90 zł miesięcznie, dopóki podopieczny nie ukończy 5. roku życia. Później, do 24. roku życia, dodatek ten wynosi 110 złotych.

