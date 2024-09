Są sytuacje, w których nie ma sensu składanie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne przeliczenie emerytury.

Jeżeli nie mamy dowodów, które poświadczają staż pracy nieuwzględniony w dotychczasowych przeliczeniach, to nie należy składać wniosku.

Czy warto iść do ZUS-u z książeczką wojskową lub zaświadczeniem z wojskowej komendy uzupełnień?

Wskazaniem do udania się do ZUS-u może być odnalezienie książeczki wojskowej lub otrzymanie zaświadczenia z wojskowej komendy uzupełnień w sytuacji, gdy lata służby nie były wcześniej uwzględnione przez ZUS.

Wówczas dokumenty te są podstawą do doliczenia lat służby do stażu pracy, co wpływa na zwiększenie świadczenia emerytalnego.

Od 1999 roku składki trafiają na indywidualne konto ubezpieczonego

Jeżeli istnieją wątpliwości co do zaliczenia stażu pracy po 1999 roku, to o nic nie trzeba się martwić. Od 1999 roku wszystkie odprowadzane składki zapisywane były na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Oznacza to, że nic urzędnikom nie umknie. Wcześniej jednak nie było takiego obowiązku, dlatego staż pracy sprzed 1999 roku nie zawsze jest zaliczany przez ZUS.

Dzieje się tak wtedy, gdy urzędnicy nie posiadają stosownych dokumentów pozwalających na ustalenie kapitału początkowego, czyli potwierdzających zatrudnienie i wysokość otrzymywanego wynagrodzenia do końca 1998 roku.

Dokumenty te należy przedłożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zdarza się jednak, że emeryci mają trudności z odnalezieniem stosownych świadectw.

Wówczas określone lata pracy nie są zaliczane do stażu, przez co emerytura maleje. Odnalezienie dokumentów po przeliczeniu emerytury i dostarczenie ich do ZUS-u to podstawa do dokonania weryfikacji przeliczenia i do ponownego ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego.

Jakie dokumenty mogą poświadczyć staż pracy do 1999 roku?

Udokumentowanie okresów składkowych możliwe jest poprzez przedstawienie różnego rodzaju dokumentów. Należą do nich:

zaświadczenia od pracowników;

świadectwa pracy;

legitymacje ubezpieczeniowe z wpisami o zatrudnieniu;

opinie o pracy;

umowy o pracę;

legitymacje służbowe;

legitymacje związków zawodowych;

wpisy w starym dowodzie osobistym;

pisma od pracodawcy;

kopie lub odpisy dokumentacji osobowej, lub płacowej;

zeznania świadków.

Zeznania świadków mogą być skuteczne w udokumentowaniu okresów zatrudnienia sprzed 15 listopada 1991 roku. Mogą być uznawane również dla okresów zatrudnienia po 14 listopada 1991 roku, jeżeli dokumentacja została zniszczona w wyniku powodzi z 1997 lub 2010 roku.

Trzecim zastosowaniem zeznań świadków jest potwierdzenie świadczenia pracy jako pracownik młodociany przed 1 stycznia 1975 roku, gdy pracodawca nie ma stosownej dokumentacji.

Warto skonsultować się z urzędnikiem

Wszelkie wątpliwości warto skonsultować z urzędnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaże on na ewentualne okresy, za które brakuje dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie i odprowadzanie składek.

Jeżeli takowe istnieją, to warto poszukać dokumentacji lub zebrać zeznania świadków. Dzięki temu można zwiększyć wysokość świadczenia emerytalnego i poprawić swoją sytuację ekonomiczną.

