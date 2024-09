Opłata śmieciowa to jedno z tych świadczeń, które dotyczy niemal wszystkich. Dlatego nierzadko media rozpisują się o podwyżkach cen za wywóz śmieci. Nie każdy jednak wie, że ma szansę na zachowanie całości lub części wymaganej przez lokalne władze kwoty. Kto może zostać zwolniony z opłaty śmieciowej? Co zrobić, by mniej płacić za śmieci? Oto, co mówią przepisy.