- Pomoc rządu w przeciwdziałaniu skutkom powodzi polega na uruchomieniu wsparcia dla samorządów i służb - powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. - To będzie kilkadziesiąt milionów złotych łącznie w dotacjach i drugie tyle w pożyczkach z Narodowego Funduszu na likwidację skutków powodzi - dodała. Zaznaczyła, że pierwsze pieniądze trafią do samorządów jak najszybciej.

- Możliwa decyzja rzędu o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej pomoże uruchomić większe środki i zasoby w przeciwdziałaniu skutkom powodzi - powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z Opola w "Graffiti".

- Ludzie czekają na pomoc - zaznaczyła. - Na teraz potrzebne są samorządom prognozy i wytyczne. Służby działają na rożnych odcinkach - dodała minister.

Jak zaznaczyła minister, ta decyzja rządu usprawni działanie.

Paulina Hennig-Kloska: Samorządy szykowały się do fali z dużym wyprzedzeniem

- Pomoc rządu polega na uruchomieniu środków dla samorządów, strażaków. To będzie kilkadziesiąt milionów złotych, na likwidacje skutków powodzi. Dzięki nim będzie można przywrócić miejsca do życia, gdy woda zacznie schodzi. To są pieniądze z Funduszu Środowiskowego na przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym - wyjaśniła minister klimatu i środowiska.

- Pierwsze pieniądze trafią do samorządów, jak najszybciej. Zaraz mam rozmowy w tej sprawie - dodała.

Na pytanie prowadzącego Marcina Fijołka czy działania rządu nie są spóźnione, minister powiedziała, że akcja jest prowadzona już od dawna.

- Samorządy szykowały się do fali z dużym wyprzedzeniem - dodała Hennig-Kloska. - Choć niektórzy z nich mówią wyraźnie, że teraz mogą minimalizować straty - przekazał.

Jak przypomniała minister, najtrudniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Minister z apelem: Ograniczenie do minimum wycieczek do lasów

- Wczoraj zaczynaliśmy dzień od awarii 1 300 stacji transformatorowych. Prądu nie ma około 60 tys. ludzi - powiedziała Hennig-Kloska. - Przywracanie tym osobom dostępu do energii będzie jeszcze trwało. Tutaj też staraliśmy się przeznaczyć dodatkowe środki - zaznaczyła.

Minister zadeklarowała, że podejmowane są wszystkie koniecznie decyzje środowiskowe, aby woda z danych terenów odpłynęła jak najszybciej.

- Jeżeli nawet woda z danego terenu odpłynie, apeluję o ograniczenie do minimum wycieczek do lasów. Będą one ogromnym zagrożeniem, bo korzenie drzew są bardzo osłabione - podkreśliła Hennig-Kloska.

Minister odniosła się do słów krytyki ze strony opozycji, która mówi o nieprzygotowaniu rządu.

- Ciężko mi odpowiadać na pretensje i żale osób, które nie widzą różnicy między gospodarowaniem wodnym na terenach górskich a terenach nizinnych, gdzie do dziś mamy gdzieniegdzie niskie stany wód - dodała.

Minister przekazała, że oznacza to, że polityka wzięła górę. - Proszę polityków opozycji, aby trzymali się z daleka od kluczowych strategicznych decyzji, które muszą być podejmowane przez fachowców - podkreśliła

- Pracujemy na bardzo dynamicznej sytuacji. Kluczowe jest uniknięcie zderzenia dwóch fal. Jednej, która płynie Odrą i drugiej z Kotliny Kłodzkiej - podkreśliła minister. - Bardzo wiele trzeba wówczas uwzględnić parametrów - zaznaczyła.

- Dziś najważniejsze jest zadbać o życie i bezpieczeństwo ludzi. Apeluję, aby słuchać służb. Jest opór w ewakuacji - powiedziała.

Wcześniejsze odcinki programu dostępne tutaj.