Problem z wodą pitną. Ważna informacja dla dwóch województw

"Na zalanym terenie pij tylko wodę butelkowaną" - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert został rozesłany do mieszkańców województwa dolnośląskiego i opolskiego, gdzie panuje najgorsza sytuacja związana z powodziami w Polsce. Jednocześnie Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że wojewódzkie placówki są gotowe do podjęcia działań w sytuacji zagrożenia dla ujęć wody pitnej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert w niedzielę wieczorem. Zaapelowano, aby mieszkańcy terenów zalanych wodą nie spożywali wody z kranów.

Dolny Śląsk. Problem z wodą pitną. Informacja dla dwóch województw

"Uwaga! Na zalanym terenie pij tylko wodę butelkowaną. Aktualne informacje dotyczące studni i przydatności wody kranowej do spożycia uzyskasz w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej" - czytamy w komunikacie. Ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Komunikat w tej sprawie wydał również Główny Inspektorat Sanitarny. "Na terenach dotkniętych powodzią mogą wystąpić problemy z dostępem do wody pitnej. Najlepiej korzystać z wody butelkowanej. Woda kranowa może nie nadawać do spożycia albo może być zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu" - apeluje GIS.

Komunikat GIS. Woda ze studni nie nadaje się do spożycia

Urząd podkreślił, że "woda z zalanych prywatnych studni nie nadaje się do spożycia", a tuż po ustąpieniu powodzi konieczna będzie dezynfekcja studni i wykonanie badań jakości wody. Zapewniono, że szczegółowe instrukcje oczyszczania studni po powodzi będą dostępne w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Instytucja deklaruje, że od momentu powstania zagrożenia powodziowego przy Głównym Inspektorze Sanitarnym pracuje sztab kryzysowy. W przypadku zagrożenia dla ujęć wody pitnej placówki wojewódzkie podejmą działania, bowiem są przygotowane na taki scenariusz.

"Działania Inspekcji Sanitarnej koncentrują się aktualnie na monitorowaniu zabezpieczenia dostępności wody do spożycia o właściwej jakości i niedopuszczeniu do obrotu żywności, która uległa zalaniu" - przekazano.