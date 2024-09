Przepisy regulujące wprowadzenie ryczałtu energetycznego jasno określają, kto może być beneficjentem tego świadczenia. Chodzi tu mianowicie o:

kombatantów,

żołnierzy zastępczej służby wojskowej, którzy zostali przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskujących rudy uranu oraz w batalionach budowlanych,

wdowy lub wdowców, emerytów lub rencistów, po osobie, która miała uprawnienia kombatanckie,

wdowy, uzyskujące emeryturę lub rentę, po żołnierzach przymusowo zatrudnianych.

Jak uzyskać ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ma seniorowi złagodzić koszty związane z opłatami za prąd, gaz czy energię cieplną. Aby go uzyskać, należy wypełnić stosowny wniosek. Jest on dostępny na stronie internetowej ZUS-u oraz w placówkach Zakładu.

Ponadto, trzeba przedstawić decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w której potwierdza się okres działalności kombatanckiej lub bycie ofiarą represji.

Wdowy i wdowcy, którzy ubiegają się o ryczałt energetyczny, potrzebują z kolei decyzji szefa UdSKiOR, potwierdzającej uprawnienia jako członkowi rodziny kombatanta.

Z kolei w przypadku żołnierzy zatrudnionych przymusowo, należy przedstawić zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, które wskazuje, w jakim okresie osoba pełniąca zastępczą służbę wojskową była zatrudniona i jaki był rodzaj jej zatrudnienia.

Zaświadczenie właściwego organu wojskowego wymagane jest od wdów po żołnierzach, których dotknęło przymusowe zatrudnienie.

ZUS przypomina, że wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym czasie. "Gdy pobierasz więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje Ci jeden ryczałt energetyczny" - podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej.

300+ dla emerytów. Oto obecna wysokość ryczałtu energetycznego

Co ważne, świadczenie to jest waloryzowane. Jego wysokość ogłasza szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Piastująca ten urząd osoba ma obowiązek przedstawić kwotę co roku, w lutym, do siódmego dnia roboczego miesiąca. Jest ona publikowana w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Po waloryzacji nowa wysokość wypłacanych uprawnionym środków obowiązuje od początku marca. Obecnie jest to kwota wysokości 299,82 złotych.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Świadczenia

Ryczałt energetyczny to tylko jedno ze świadczeń, które należy się kombatantowi lub ofierze represji okresu wojennego i powojennego. Wraz z emeryturą i rentą wypłacane są także dwa dodatki: kombatancki i kompensacyjny. Także i one są waloryzowane, a ich kwoty wynoszą w 2024 roku kolejno: 330,07 złotych i 49,51 złotych.

Ponadto osoby uwzględnione przez UdSKiOR mogą liczyć na tańsze podróżowanie komunikacją miejską i krajową, prawo do leczenia poza kolejnością czy wliczenie okresu działalności kombatanckiej do okresów zatrudnienia.

Kombatanci (lub wdowy po nich), którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, mogą również zawnioskować o szczególną pomoc ze środków, którymi dysponuje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Od marca 2024 roku wyższe jest również świadczenie dla osób mających potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Obecnie jego wysokość to 1780,96 złotych.

