Coraz wyższe składki ZUS. Tyle przedsiębiorcy będą musieli zapłacić 

Ci przedsiębiorcy, którzy nie mają uprawnień do żadnych ulg, płacą składki ZUS w standardowej, pełnej wysokości. Ich minimalną miesięczną kwotę oblicza się na podstawie 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa w 2025 roku wyniesie ono 8679 złotych. Minimalny ZUS w pełnej wysokości prawdopodobnie będzie więc liczony od kwoty 5203,80 złotych. Ile wyniosą zatem te składki, tzw. duży ZUS?

Składki ZUS 2024 w pełnej wysokości to ok. 2000 złotych więcej rocznie

Z wyliczeń InFaktu wynika, że prognozowane pełne składki na ubezpieczenie społeczne w 2025 roku to:

1646,47 złotych (bez dobrowolnej składki chorobowej),

1773,96 złotych (z dobrowolną składką chorobową).

Względem 2024 roku to miesięczny wzrost kolejno o 161,16 złotych i o 173,64 złote. W sumie, na cały rok, to jednocześnie ok. 2000 złotych więcej do oddania państwu.

Wzrost składek. Ile wyniesie preferencyjny ZUS w 2025 roku?

Część przedsiębiorców korzysta z tzw. małego ZUS-u. To składki w preferencyjnej, niższej wysokości. Przez 24 miesiące mogą opłacać je osoby prowadzące nową jednoosobową działalność gospodarczą - po spełnieniu odpowiednich warunków.

W tym przypadku ostateczną kwotę ZUS-u wylicza się na podstawie tego, ile wynosi 30 proc. płacy minimalnej. W 2025 roku najniższa krajowa wyniesie prawdopodobnie 4626 złotych. Prognozowana podstawa wymiaru składek to z kolei 1387,80 złotych. A to oznacza ZUS w wysokości:

405,10 złotych (bez dobrowolnej składki chorobowej),

439,10 złotych (z dobrowolną składką chorobową).

W tym przypadku wzrost miesięczny to 28,55 złotych i 30,94 zł (biorąc pod uwagę miesiące czerwiec-grudzień 2024, czyli te z wyższymi składkami), a więc nieco ponad 300 złotych rocznie.

Do ZUS-u trzeba doliczyć składkę zdrowotną

Prognozowane stawki ZUS to jeszcze nie wszystkie daniny, które trzeba zapłacić podczas prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Do składek na ubezpieczenie społeczne osobno dolicza się też obowiązkową składkę zdrowotną.

Jej minimalna kwota w 2025 roku - dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej i podatkiem liniowym - wyniesie prawdopodobnie 416,34 złotych. Wciąż trwają jednak rozmowy i prace nad nowym sposobem rozliczania, który być może będzie dla przedsiębiorców trochę korzystniejszy.

Składki ZUS stale rosną. O ile wzrosły przez ostatnie lata?

Składki ZUS rosną wraz ze wzrostem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz płacy minimalnej. Jeszcze kilka lat temu wzrost nie był jednak aż tak dynamiczny, jak po 2020 roku - najczęściej było to jedynie kilkanaście-kilkadziesiąt złotych.

Z powodu inflacji wszystko się jednak zmieniło. Zgodnie z danymi historycznymi POX.pl w ciągu ostatnich kilku lat duży ZUS (ze składką chorobową, jednak bez składki zdrowotnej) wynosił:

2020 r.: 1069,14 złotych,

2021 r.: 1075,68 złotych,

2022 r.: 1211,28 złotych,

2023 r.: 1418,48 złotych,

2024 r.: 1600,32 złotych.

Takie podwyżki przekładają się na coraz wyższe koszty prowadzenia działalności. Składkę ZUS w nowej wysokości przedsiębiorcy zapłacą jednak dopiero w lutym 2025 roku - za styczeń. Część z nich (po spełnieniu odpowiednich warunków) będzie miała również prawo do skorzystania z tzw. wakacji składkowych, czyli miesięcznego zwolnienia z płacenia ZUS-u.

