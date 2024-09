Loteria Eurojackpot od lat kusi graczy z Europy ogromnymi pulami nagród. Wiele osób w Polsce skreśla losy i marzy, by pójść w ślady szczęśliwców, którzy z dnia nad dzień stali się multimilionerami. Jedni grają na "chybił trafił", inni zaznaczają liczby, które mają dla nich specjalne znaczenie. A co na ten temat mówią statystyki? Oto numery, które padają w Eurojackpot najczęściej i najrzdziej.

Zasady gry są proste. Aby spróbować szczęścia w Eurojackpot należy zaznaczyć pięć liczb z zakresu od 1 do 50 oraz dwa numerki z puli od 1 do 12. Można je wybrać samodzielnie, użyć opcji "chybił trafił", lub sposobu mieszanego (liczby wtedy są dolosowywane).

Łącznie więc wskazuje się siedem numerów i walczy o nagrody. Ta najwyższa, pierwszego stopnia, to odpowiednik "szóstki" w lotka. Oznacza więc dokładne trafienie wszystkich wylosowanych liczb. Na wygrane pierwszego stopnia przeznaczane jest 36 procent puli. Nie będzie to jednak kwota niższa niż 10 milionów euro.

Kolejne stopnie wygranej rozpięte są od drugiego do dwunastego. Ten ostatni oznacza trafienie "dwójki" spośród pięcioliczbowego typu i "jedynki" z dwóch wybranych liczb od 1 do 12.

Stopień drugi to kombinacja 5+1, III - 5+0 i tak dalej. Na nagrody te przeznaczanych jest ponad 50 procent puli. Sprawia to, że nawet mniej celny strzał daje nadzieję na solidne podreperowanie budżetu.

Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu. We wtorek pomiędzy 20:15 a 21:00 i w piątek pomiędzy 20:00 a 21:00. Opłata za zakład to 12,50 złotych.

Eurojackpot. Jakie liczby padają najczęściej?

Prawdopodobieństwo ustrzelenia "siódemki" w Eurojackpot wynosi 1 do 139 839 160. Szansa na nagrodę drugiego stopnia to 1 do niemal 7 milionów. Prawdopodobieństwo wygranej najniższej, przy trafieniu 2+1, to 1:42.

Jeśli ktoś szuka "inspiracji", by stworzyć własny typ 5+2, może przydać się statystyka dotycząca najczęściej występujących numerów w danych zestawach. Przyjrzeliśmy się, jak wygląda sytuacja od pierwszego losowania Eurojackpot w Polsce, które miało miejsce 15 września 2017 roku.

Spośród liczb w zestawie pierwszym, a więc w losowaniu 5 z 50, dwa numery wystąpiły najczęściej. To 34 i 49, które odnotowano 62 razy (13 procent losowań). Podium zamyka 20 (60 razy, 12 procent). 11 wypadło 59 razy i samodzielnie zajmuje 4. miejsce w "rankingu". Najrzadziej trafianymi liczbami okazały się 25 i 27, które wystąpiły 36 razy (7 procent).

A jak wygląda sytuacja w przypadku zestawu drugiego (dwa typy z zakresu od 1 do 12)? Szczęśliwa zdaje się... siódemka. Wypadła 99 razy (20 procent). 97-krotnie dobrym wskazaniem okazała się dziesiątka. Pierwszą trójkę zamyka… trójka (96 razy, 19 procent).

Jedenastka i dwunastka to z kolei najrzadsze celne strzały (odpowiednio 38 i 44 wystąpień, co oznacza 8 i 9 procent).

Część numerów losowano z taką samą częstotliwością, dlatego zajmują pozycje ex aequo. Stworzenie listy w oparciu o same najpopularniejsze strzały przysparza więc nieco dylematów. Pokusiliśmy się jednak o nasz typ, który, teoretycznie, daje większą szansę wygranej. Nasza siódemka oparta o najczęściej występujące liczby to: 34, 49, 20, 11, 16 oraz 7 i 10.

Loteria Eurojackpot. Ile można wygrać?

Eurojackpot cieszy się znaczną popularnością, a wpływają na to szeroko nagłaśniane w mediach wygrane. Na początku września szczęśliwiec z powiatu cieszyńskiego wygrał gwarantowaną nagrodę I stopnia, a więc 10 milionów euro (42 812 000 złotych).

Były też sporo wyższe kwoty. Rekordzista z powiatu krotoszyńskiego wzbogacił się o ponad 213,5 miliona złotych. 206,5 miliona zasiliło konto gracza z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 193 miliony z hakiem to wygrana z powiatu piotrkowskiego.

Warto pamiętać, że od wygranej należy odprowadzić podatek. Totalizator Sportowy odprowadza 10 procent sumy.

