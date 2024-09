Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji są uprawnione, by pobierać specjalne świadczenie. Jego wysokość to maksymalnie 500 złotych. Przylgnęła do niego nazwa "500 plus dla seniora", choć grono jego beneficjentów jest szersze. W tym roku po raz kolejny zmienił się próg dochodowy, który umożliwiał udział w programie.

Kto otrzyma świadczenie? Uprawniona do wypłacanego co miesiąc świadczenia uzupełniającego jest osoba, która spełnia następujące kryteria:

ukończyła 18 lat,

posiada polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub pobytu stałego w Polsce lub zalegalizowany pobyt w naszym kraju,

ma odpowiednie orzeczenie, które potwierdza, że nie może ona funkcjonować samodzielnie lub jest całkowicie niezdolna do pracy i do samodzielnej egzystencji (wydaje je lekarz-orzecznik ZUS),

nie jest uprawniona do pobierania emerytury lub renty, nie jest świadczeniobiorcą zasiłku stałego lub okresowego i nie ma prawa do

zagranicznej emerytury,

od powyższej reguły jest jednak znaczący wyjątek - uprawnieni do tych świadczeń mogą być też beneficjentami 500 plus dla osób niezdolnych dla samodzielnej egzystencji. Ich emerytury, renty czy zasiłki nie mogą jednak przekraczać kwoty 2419,33 złotych brutto.

To właśnie 2419,33 złotych brutto stanowi obecnie próg decydujący o możliwości uzyskania dodatkowych środków. Oznacza to wzrost o 260 złotych. Ma to związek z waloryzacją rent i emerytur, a nowe przepisy obowiązują od marca 2024 roku. Zmiana limitu oznacza, że spełniających kryteria może być więcej.

Ustalając próg "ZUS nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia".

Można spełniać warunki, ale być wykluczonym z grona świadczeniobiorców. Dotyczy to tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności.

500 plus dla niesamodzielnych. Informacje dotyczące wniosku

Wniosek pozwalający na ubieganie się o świadczenie można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub elektronicznie. Dostępny jest na stronie ZUS-u oraz w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przekazać dokument może zarówno osoba ubiegająca się 500 plus, jak i przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik (na podstawie stosownych dokumentów).

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie poświadczające niezdolność do samodzielnej egzystencji. Należy też poinformować o otrzymywanych świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, ich rodzaju i kwocie.

W przypadku negatywnej decyzji ZUS-u, wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania.

Wsparcie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Należy pamiętać, że 500 złotych to maksymalna kwota otrzymywanej pomocy. Na taki przelew mogą liczyć ci, którzy nie mają uprawnień do renty, emerytury czy innych świadczeń takich jak zasiłek oraz osoby, które takie uprawnienia mają, lecz nie przekraczają one 1919,33 zł brutto.

W innym przypadku stosuje się zasadę złotówka za złotówkę. Innymi słowy, osoby otrzymujące 2000 złotych dostaną 419,33 złotych na rękę.

ZUS przypomina, że świadczeniobiorca powinien informować Zakład o wszelkich zmianach, które mają wpływ na bycie uprawnionym, by uzyskiwać 500+ dla niesamodzielnych. Chodzi tu na przykład o uzyskanie praw do nowych świadczeń lub podwyżki dotychczasowych.

Zatajenie takiej informacji sprawi, że trzeba będzie zwrócić niezgodnie z przepisami uzyskane pieniądze.

red / polsatnews.pl