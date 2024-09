Synoptycy ostrzegają przed groźnym niżem genueński o nazwie "Boris", który przyniesie obfite opady deszczu. Szczególnie zagrożony jest Dolny Śląsk, gdzie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Miejscami może spaść nawet 380 litrów wody na metr kwadratowy.

IMGW udostępnił mapę pogodową, na której widać, jak sytuacja będzie zmieniać się w najbliższych dniach, a nawet godzina po godzinie. Opady deszczu pojawią się niemal w całej Polsce, ale najintensywniejsze będą na południu.

Padać ma w zasadzie nieustannie od czwartku, co prawda dynamiczna mapa kończy się na niedzieli, ale z zapowiedzi wiadomo, że opady mają ustać dopiero w okolicach poniedziałku. Z prognoz wynika, że zdecydowanie przybiorą one na sile w piątek wieczorem i utrzymają się przez weekend.

ZOBACZ: Nadchodzi załamanie pogody. IMGW zapowiada ulewny deszcz, a nawet śnieg

Padać ma od czwartku aż do poniedziałku, a zagrożone są takie miasta jak: Wrocław, Katowice, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych czy Opole.

Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia

Ostrzeżenia trzeciego i najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dotyczą województw: dolnośląskiego i opolskiego.

Będą obowiązywać do godziny 7 w poniedziałek. Przewidywana suma opadów od godz. 3.00 w czwartek do godz. 7.00 w piątek wyniesie od 40 mm do 70 mm.

W przypadku ostrzeżeń trzeciego stopnia spodziewane jest wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof. Istnieje także zagrożenie życia. Spodziewane są lokalne podtopienia

Wrocław powołał sztab kryzysowy

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował w środę, że w związku z ostrzeżeniami IMGW i nadchodzącym niżem powołał sztab kryzysowy.

"Od 12 do 16 września we Wrocławiu może spaść do 380 litrów wody na metr kwadratowy. To absolutny rekord w historii Wrocławia. W czasie sierpniowych, nawalnych opadów, spadło 77 litrów przez 18 godzin. Wszystkie służby postawione są w stan najwyższej gotowości" - napisał w mediach społecznościowych Sutryk.

Prezydent poinformował, że zostały odwołane wszystkie miejskie imprezy plenerowe, a poszczególne instytucje przygotowują się na ogromne opady deszczu.

ZOBACZ: Bąbel zimna w Bałtyku. Ostrzeżenie IMGW

W mieście opróżniane są zbiorniki retencyjne i kolektory burzowe w mieście. Trwa sprawdzanie sprzętu i kompletowanie dodatkowych ekip, które będą wsparciem w najbardziej kryzysowych sytuacjach.

Trwają także kontrole kanalizacji deszczowej, a MPK jest gotowe na zmiany w komunikacji i zorganizowanie objazdów dla autobusów czy tramwajów. Jest także dostępna całodobowa infolinia kryzysowa.