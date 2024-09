Pogoda w poniedziałek przywita nas dużym zachmurzeniem oraz deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie 26 stopni, znacznie chłodniej będzie jednak w górach, gdzie słupki rtęci wskażą co najwyżej 16 stopni. Na zachodzie kraju możliwe są lokalnie burze.

Prawdziwe załamanie pogody nadejdzie we wtorek. Na termometrach nie zobaczymy wówczas więcej niż 16 stopni, najniższa prognozowana temperatura w górach to osiem stopni. Cały dzień będą nam towarzyszyć opady deszczu.

Załamanie pogody w Polsce. W Tatrach może spaść śnieg

W środę nieco się rozpogodzi, ale nie oznacza to powrotu do upałów z zeszłego tygodnia. Najwyższe wskazania na słupkach rtęci wyniosą 23 stopnie. Padać będzie na terenie niemal całego kraju.

ZOBACZ: Pogodowa anomalia w USA. Śnieg "pojawił się strasznie wcześnie"

W górach może za to czekać nas prawdziwa niespodzianka. Według prognozy IMGW w rejonie Tatr może pojawić się śnieg.

Spójrzcie co🔵🟣 się pojawiło w dzisiejszej średnioterminowej prognozie numerycznej GFS rodzaju opadu atmosferycznego❄️❄️❄️ Potraktujmy to jako ciekawostkę😉#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/AUk2ZBW5wP — IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 8, 2024

Podobna pogoda utrzyma się przez cały tydzień. Spodziewać się można bardzo pochmurnego czwartku, z temperaturą nie wyższą niż 25 stopni. Tego dnia istnieje duże prawdopodobieństwo burz, w szczególności na wschodzie. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr do 60 km/h.

W piątek pogoda podzieli się na pół. Nieco cieplej będzie na wschodzie, gdzie temperatury mogą osiągnąć 25-26 stopni. Chłodniej będzie na zachodzie, tam prognozuje się maksymalnie 15-16 stopni.

ZOBACZ: Ostrzeżenie przed "ekstremalnym zagrożeniem". Dotyczy niemal całego kraju

Deszczowy będzie również początek weekendu, ale na ogół będą to przelotne opady. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 16 stopni, a maksymalna od 16 do 25.

Państwowy instytut wskazuje również, że intensywne opady deszczu pojawią się w całej Europie, zwłaszcza na południu. Nie jest wykluczone, że spadnie 200 mm wody, a punktowo aż ok. 400 mm. Może dojść do podtopień i powodzi.