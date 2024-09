Bąbel zimna w Bałtyku. Ostrzeżenie IMGW

Woda w morzu w okolicy Darłowa stała się nagle lodowata. IMGW przestrzegło przed zjawiskiem upwellingu. Do podobnej sytuacji doszło wcześniej we Władysławowie. Taka sytuacja nazywana jest potocznie "bąblem zimna". Nie warto ryzykować kąpieli w tak lodowatej wodzie. Może to grozić szokiem termicznym.