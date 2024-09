W nocy z wtorku na środę około godz. 3 w niemieckim Dreźnie runęła część mostu Karoli. Fragment konstrukcji wpadł do rzeki Łaby. Pozostałym częścią mostu również grozi zawalenie - donosi niemiecki "Bild".

Niemcy. Katastrofa budowlana w Dreźnie. Runął most Karoli

Według tabloidu, niektórych mieszkańców miasta obudził głośny huk oraz syreny. Na szczęście nikomu nic się nie stało. - Usłyszałem potężny huk, który obudził mnie ze snu. Nic nie było widać w ciemności. Wtedy usłyszałem syreny - relacjonował w rozmowie z Bildem 42-letni Hendrik Pach, który mieszka w okolicy.

ZOBACZ: Budują najdłuższy most w Ameryce Północnej. Połączy dwa kraje

Z informacji niemieckiej straży pożarnej wynika, że chodzi o około 100-metrowy odcinek mostu, po którym poruszały się tramwaje. Z powodu zawalenia się mostu w Dreźnie pojawiły się problemy komunikacyjne. Jak się okazało, uszkodzone są także dwie główne linie ciepłownicze.

Symbolbilder für den Zustand der Infrastruktur. #Dresden heute morgen. Im Wahlkampf in #Sachsen wurde viel zu wenig über notwendige Investitionen gesprochen - 10 Tage später...

Naja, rechtzeitig für nächste Staatsregierung. Staatskanzlei und Finanzministerium schauen immer drauf. pic.twitter.com/pwWL7VCV1Y — Markus Schlimbach (@SchlimbachDGB) September 11, 2024

Most Karoli zawalił się. Służby apelują do mieszkańców

Most został zamknięty. Służby zaapelowały do do mieszkańców o unikanie jego okolic - nie jest bowiem wykluczone, że kolejne części przeprawy także mogą upaść. Jak na razie, nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

ZOBACZ: Supertajfun Yagi sieje spustoszenie. W Wietnamie zawalił się ruchliwy most

Most Karoli jest jednym z czterech mostów na Łabie umiejscowionych centrum Drezna. Jego nazwa pochodzi od Karoli von Holstein-Gottorp-Vasy (1833–1907) - tytularnej księżniczki Szwecji, królowej Saksonii oraz żony króla Alberta. W latach 1971-1991 most nosił nazwę dr Rudolfa Friedricha na cześć premiera Saksonii i burmistrza Drezna.

Źródło: "Bild"