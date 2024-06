Budują najdłuższy most w Ameryce Północnej. Połączy dwa kraje

Praktycznie już na ukończeniu jest budowa najdłuższego mostu wantowego, który połączy Stany Zjednoczone z Kanadą. Gordie Howe International Bridge to konstrukcja, dzięki której obciążenia z pomostu są przenoszone na prostokątne wieże.

Gordie Howe International Bridge to niezwykła budowla, która ma zostać ukończona w 2025 roku. Długość głównego przęsła będzie wynosić 853 metry. Dzięki temu będzie to 10. najdłuższy most wantowy na całym świecie i jednocześnie najdłuższy na północnoamerykańskim kontynencie.

Nazwa mostu na cześć gwiazdy hokeja

Gordie Howe, którego imieniem nazwano most, był gwiazdą hokeja i członkiem klubu Detroit Red Wings. Uznano go za jednego z najlepszych hokeistów wszech czasów. Zdobywca czterech Pucharów Stanleya, na emeryturze stał się właścicielem klubu Vancouver Giants (WHL) i wzorem dla wielu młodych hokeistów.

Architekci projektujący most nawiązali jego formą do hokeja, tworząc wieże, które odzwierciedlają krzywiznę hokejowego kija. Tak jak legendarny hokeista łączył Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi przez swoją pracę i obywatelstwo, tak most nazwany jego imieniem ma umożliwiać mieszkańcom obydwu krajów łatwiejsze i swobodniejsze przemieszczanie się między nimi.

Ostatnie prace nad budową Gordie Howe International Bridge

Obecnie zamontowano 27 segmentów mostu o średniej długości 15 m i szerokości 37,5 m na wysokości 46 m nad rzeką Detroit. Ostatnie elementy konstrukcji mają znaleźć się na właściwych miejscach w ciągu najbliższych tygodni. Całkowita długość mostu wyniesie około 2,5 km i szerokość 37,5 m. Most będzie miał sześć pasów ruchu, a także pas dla rowerów i pieszych.



Konstrukcja wisi nad rzeką na wysokości 42 m, a wysokość pylonów osiągnie 220 m. Szacunkowy koszt budowy wynosi 5,7 mld dolarów kanadyjskich.

Przewiduje się, że każdego dnia przez most będzie przejeżdżać około 26 500 pojazdów. Wykonawcy muszą jeszcze naprężyć liny odciągowe, położyć nawierzchnię dróg, dodać barierki, ścieżkę wielofunkcyjną oraz zamontować instalacje elektryczne. Jeśli nic nie pokrzyżuje planów budowniczych, to wyjątkowy most zostanie ukończony w 2025 roku.

red / polsatnews.pl