Przez Wietnam przemieszcza się supertajfun Yagi, pozostawiając za sobą ofiary i spustoszenia. Zalewa autostrady, zrywa sieci telekomunikacyjne, niszczy drzewa i budynki - a w poniedziałek doprowadził do zawalenia się ważnego mostu drogowego. - To ruchliwy, kluczowy most w prowincji - powiedział jeden z urzędników. Ustalono, że w chwili zdarzenia na moście znajdowało się osiem samochodów.