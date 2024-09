Główny Urząd Statystyczny podał, ile na początku tego roku wynosiły pensje Polaków. Pierwszy raz posłużył się jednak innym wskaźnikiem - medianą, co lepiej uwzględnia, ile rzeczywiście zarabiamy. Okazało się, że połowa pracujących obywateli otrzymuje "na rękę" mniej niż 4711 zł. Gdy natomiast porównamy sumy brutto - medianę i średnią - uzyskamy niebagatelną różnicę.

Główny Urząd Statystyczny po raz pierwszy opublikował szczegółowe dane dotyczące struktury wynagrodzeń w Polsce, uwzględniając ich medianę, czyli "środkową wartość". Dotychczas oficjalne dane opierały się przede wszystkim na średniej płac.

W raporcie "Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024" podano medianę miesięcznego wynagrodzenia brutto, która jest lepszym wskaźnikiem pozwalającym ocenić faktyczne zarobki Polaków. Jak wskazano, mediana w lutym wyniosła 6427,32 złote brutto, czyli 4710,98 złotych netto.

Dla porównania, średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym wyniosło 7978,99 zł brutto. Różnica między średnią a medianą jest zatem spora - wyniosła ponad 30 proc., co przekłada się na blisko 2 tys. zł brutto.

Mapa zarobków w Polsce. Największe pensje w dużych miastach

Co jeszcze wynika z danych GUS? 10 proc. najlepiej zarabiających pracowników otrzymywało co najmniej 11 909,45 zł brutto, podczas gdy 10 proc. najmniej zarabiających nie przekraczało 3 703,78 zł brutto. Aby zaliczać się do 20 proc. najlepiej zarabiających, wystarczyło zarabiać 10,5 tys. złotych brutto miesięcznie.

Różnice w wynagrodzeniach są również widoczne w zależności od sektora - w prywatnym mediana wynosiła 5 908,74 zł, a w publicznym 5 170,92 zł brutto. Największe pensje swoim pracownikom oferują największe firmy, a te znajdują się w polskich metropoliach.

Obrazuje to mapa z podziałem mediany zarobków na poszczególne rejony kraju, którą opracował autor bloga "Kartografia Ekstremalna" Szymon Pifczyk.

JAK ZARABIAĆ, TO W DUŻEJ FIRMIE W WARSZAWIE@GUS_STAT opublikował nowe dane o płacach w gospodarce. Obejmują one wszystkie podmioty gospodarcze (nie tylko średnie i duże firmy) i co ważne, podana została mediana, a nie średnia.



Jak wtedy wygląda mapa zarobków? Ano tak: 1/ pic.twitter.com/Sp4GCmis3n — Szymon Pifczyk (@sheemawn) September 4, 2024

Zarobki kobiet i mężczyzn. Panie zarabiają w Polsce mniej

"Widać wyraźnie sześć obszarów wysokich zarobków w Polsce oraz dwa-trzy obszary średnich zarobków (aglomeracja śląska i Szczecin oraz ewentualnie pas wzdłuż A4)" - wskazuje analityk.

W raporcie GUS przedstawiono również strukturę zarobków w podziale na płcie. Okazało się, że mediana wynagrodzeń dla mężczyzn była o 412,64 zł wyższa niż dla kobiet. Z kolei uwzględniając wiek, najwięcej zarabiają osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata - dla nich mediana wyniosła 6885,05 zł, najmniej najmłodsze (24 lata i mniej) - 5191,25 zł.