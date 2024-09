Nawet trzy świadczenia jednocześnie. Należy pamiętać o jednym

Zgodnie z dotychczasowym systemem prawnym, a dokładniej zapisami ustawy o emeryturach i rentach, jeśli emeryt miał prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, otrzymywał tylko jedno.

Jak podaje portal Infor.pl, gdy jednej osobie przysługiwała emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu niezdolności do pracy, mogła otrzymać świadczenie:

które sama zdecyduje się wybrać,

świadczenie o wyższej wartości.

W sytuacji, gdy pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy (przez chorobę zawodową lub wypadek w pracy) wówczas otrzymywał także to świadczenie, ponieważ tu obowiązują inne zasady zbiegu świadczeń - wyjaśnia serwis.

ZOBACZ: Nowe świadczenie rodzinne od października. Nawet 1900 zł wsparcia

Zasada zbiegu świadczeń obowiązywała dotąd także wdowców z prawem do 85 proc. wartości świadczenia emerytalno-rentowego po zmarłym małżonku. Mogli wybrać swoje świadczenie albo po małżonku.

Renta wdowia. Emeryt może dostać nawet trzy świadczenia jednocześnie

Ten porządek prawny czeka rewolucyjna zmiana już 1 lipca 2025 roku. Od tej pory każdy wdowiec będzie mógł otrzymywać nawet trzy zbiegające się świadczenia (swoje, po zmarłym małżonku i rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Będzie to z pewnością dla wielu samotnych osób oznaczać wyraźną poprawę sytuacji ekonomicznej. Dotąd po śmierci małżonka tracili jedno ze źródeł utrzymania. Dla wielu osób oznaczało to popadnięcie w ubóstwo.

Prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych nie przysługuje automatycznie

Nie każdy emeryt będzie mógł skorzystać z nowego prawa. Do pobierania dwóch albo trzech świadczeń uprawnieni będą ci wdowcy, którzy mają prawo do pobierania emerytury własnej lub po zmarłym małżonku, a do tego:

są w wieku co najmniej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni),

mieli wspólność majątkową z małżonkiem aż do dnia jego śmierci,

nabyli prawo do świadczenia po małżonku przed 55. rokiem życia (kobiety) lub 60. rokiem życia (mężczyźni),

nie są w nowym związku małżeńskim.

Jednak nawet spełnienie tych wszystkich warunków nie sprawi, że środki zostaną przyznane automatycznie. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

ZOBACZ: Gwałtowna zmiana cen w sanatoriach. Nowe stawki

Kiedy i gdzie złożyć wniosek, aby dostać pieniądze?

Wniosek o wypłatę renty wdowiej można będzie składać od 1 stycznia 2025 r. Jednak pierwsze świadczenie zostanie wypłacone dopiero 1 lipca 2025 r. W praktyce więc dokument można przekazać do ZUS-u zarówno w styczniu, jak i 30 czerwca 2025 r.

Wzór wniosku zostanie podany najprawdopodobniej w styczniu 2025 roku. Będzie dostępny online oraz w placówkach ZUS.

Uwaga na limit

W przypadku bardzo wysokich świadczeń nie należy się spodziewać, że będą one wypłacane w całości. Limit ustalono na poziomie trzykrotności najniższej emerytury (zapisanej w ustawie o emeryturach i rentach).

Jak podaje portal Infor.pl, obecnie byłaby to kwota 5 342,88 zł. Jednak w związku z zaplanowaną na 1 marca 2025 r. rewaloryzacją, kwota ta zwiększy się o kilkaset złotych.

ZOBACZ: Niemal 1800 zł z urzędu dla emerytów. ZUS podał datę wypłaty

W przypadku niskich świadczeń, drugie nie zostanie przyznane w całości. W składanym do ZUS wniosku należy wyrazić wolę otrzymywania:

100 proc. renty po małżonku i 15 proc. własnego świadczenia emerytalno-rentowego

100 proc. własnego świadczenia emerytalno-rentowego oraz 15 proc. renty po zmarłym małżonku.

W 2027 roku wartość mniejszego świadczenia ma wzrosnąć do 25 proc. Nierealny do zrealizowania jest wcześniejszy plan rządowy, zakładający wypłatę 50 proc. drugiego świadczenia.

red / Polsatnews.pl