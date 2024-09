Jak wiadomo skierowanie nie zwalnia od opłat za sanatorium. Choć leczenie w uzdrowisku nic nie kosztuje, to większość dorosłych musi zapłacić za nocleg oraz za wyżywienie. To wciąż dla niektórych bywa odczuwalny wydatek. Są jednak dobre informacje. Od 1 października zmieniają się ceny pobytu. O ile mniej będzie kosztowało leczenie?

Wrzesień to ostatni miesiąc obowiązywania stawek za pobyt w sanatorium według II sezonu. Ministerstwo Zdrowia dokładnie określa - ile i w jakim okresie, powinien kosztować dzień turnusu w uzdrowisku.

Wyróżniono dziewięć rodzajów kwaterunku, o różnej pojemności i komforcie, za które trzeba zapłacić różne kwoty. Informacje na ten temat podaje portal pacjent.gov.pl.

Sanatorium. Zmiana stawek

Tak więc, od 1 października 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku ceny będą prezentować się następująco:

32 zł 60 gr za dzień w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (w okresie maj-wrzesień kwota wynosi 40 zł 90 gr),

za pokój jednoosobowy w studiu należy zapłacić 26 zł 10 gr za noc (37 zł 40 gr w II sezonie),

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24 zł 90 gr w okresie październik-kwiecień, 33 zł 20 gr od maja do września,

zamieszkujący w pokoju dwuosobowym zaopatrzonym w pełny węzeł higieniczno-sanitarny zapłacą 19 zł 50 gr za dzień pobytu (w droższym okresie 27 zł 30 gr),

pokój dwuosobowy w studiu kosztuje 16 zł 50 gr (maj-wrzesień: 24 zł 90 gr),

za pobyt w pokoju dwuosobowym, który nie ma pełnego węzła higieniczno-sanitarnego od 1 października zapłacimy 14 zł 20 gr dziennie (wcześniej 19 zł 50 gr),

wieloosobowy pokój w umywalką, wanną z natryskiem i toaletą uszczupli portfel o 12 zł 50 gr za noc (14 zł 80 gr w okresie od maja do września),

pokój wieloosobowy w studiu kosztuje 11 zł 90 gr w okresie od października do końca kwietnia (a w pozostałych miesiącach 13 zł 60 gr),

wreszcie cena za pobyt w sanatorium w pokoju wieloosobowym nieposiadającym pełnego węzła higieniczno-sanitarnego to 10 zł 60 gr w sezonie I i 11 zł 90 gr w sezonie II.

Powyższy cennik oznacza, że w okresie od 1 października do 30 kwietnia trzytygodniowy pobyt w sanatorium kosztowałby od 223 zł do niemal 685 zł.

Kuracja w Sanatorium. O tym trzeba pamiętać

Portal Pacjenta przypomniał, że jeśli pobyt w sanatorium przypada na dwa okresy rozliczeniowe, stawka jest przeliczana proporcjonalnie. Ponadto NFZ nie jest obciążony następującymi kosztami:

dojazdu na leczenie i powrotu do domu,

pobytu opiekuna pacjenta uzdrowiska,

dodatkowych opłat, na przykład klimatycznych, które obowiązują w miejscu leczenia,

kosztów zabiegów, które nie są związane z chorobą będącą bezpośrednią przyczyną otrzymania skierowania na pobyt w sanatorium.

Wąska część osób jest zwolniona z opłat za korzystanie z sanatorium. Są to pracownicy, którzy działali przy produkcji wyrobów z zawartością azbestu. Poza tym, dotyczy to dzieci i młodzieży do 18. roku życia (jeśli osoba wciąż się kształci limit ten wynosi 26 lat), a także - bez ograniczeń wiekowych - dzieci ze znaczną niepełnosprawnością.

Do sanatorium bez kolejki. Dla kogo?

Ustawodawca przewidział też fakt, że oczekiwanie w kolejce do sanatorium może być długotrwałe. Część osób jest więc zwolnionych z tego przykrego obowiązku. Poza kolejnością do uzdrowisk przyjmowani są:

inwalidzi wojenni i wojskowi,

kombatanci,

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.

Na kurację można udać się ze skierowaniem do szeregu uzdrowisk, które dzielą się na nizinne, nadmorskie, podgórskie i górskie. Leczyć można wiele chorób, od przypadłości kobiecych, przez neurologiczne po cukrzycę i otyłość.

red / polsatnews.pl