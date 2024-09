Polskie rodziny przywykły już do wsparcia finansowego w postaci 800 plus czy programu "Dobry start", oferującego dla ucznia 300 złotych wyprawki. Od października będzie można skorzystać z "Aktywnego rodzica". Nowa inicjatywa zakłada trzy rodzaje świadczenia, o wysokości 1500 i 1900 złotych miesięcznie, które mają wspomóc rodziców aktywnych zawodowo. Jak skorzystać z programu?

Do nowego rządowego programu przylgnęła potoczna nazwa "babciowe". Jest ona nieco myląca, a wzięła się z tego, że rodzice aktywni zawodowo będą mogli wykorzystać otrzymaną kwotę na opłacenie niani bądź gratyfikację finansową dla bliskiej osoby, na przykład krewnego, ciotki czy wujka lub właśnie babci.

"Aktywny rodzic", czyli "babciowe"

"Aktywny rodzic" ma być wsparciem dla rodziców, którzy nierzadko z powodu urodzenia się dziecka mocno ograniczają swoją aktywność zawodową. Według rządu pomoc państwa ma ułatwić zapewnienie dobrej opieki dziecku.

Ile będzie kosztować "babciowe"? Według rządu jego funkcjonowanie ma w pierwszym pełnym roku obowiązywania wynieść niemal dziewięć miliardów złotych.

Komu przysługuje świadczenie "Aktywny rodzic"?

Program "Aktywny rodzic" to tak naprawdę trzy świadczenia. Pierwsze z nich, pod nazwą "Aktywni rodzice w pracy" to środki dla pracujących osób, których dziecko ma od 12. do 35. miesiąca życia i nie uczęszcza do żłobka czy przedszkola.

Przez te 24 miesiące przysługuje kwota 1500 zł miesięcznie lub 1900 zł na miesiąc, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. Rodzice mogą wydatkować te pieniądze według uznania.

"Aktywnie w żłobku" to wsparcie, które zastąpi dotychczasowe ZUS-owskie dofinansowanie dla żłobków. Jest kierowane do rodziców, których pociechy w wieku od 12. do 35. miesiąca życia uczęszczają do instytucji opieki, czyli: żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych lub mają dziennego opiekuna.

W tym przypadku mowa o kwocie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Wreszcie świadczenie "Aktywnie w domu" zastępujące rodzinny kapitał opiekuńczy jest przeznaczone dla tych rodziców, którzy nie są uprawnieni lub nie chcą skorzystać z powyższych dwóch programów. To kwota 500 złotych na dziecko, wypłacana również przez 24 miesiące.

"Babciowe". Jak zawnioskować?

Podobnie jak w przypadku programów typu 800 plus, zawnioskować o "babciowe" będzie można za pomocą eZUS, aplikacji mobilnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, portalu Emp@tia. Uda się to również w przypadku skorzystania z bankowości elektronicznej, jeśli taka usługa jest oferowana.

Co ważne, środki w ramach świadczenia "Aktywny rodzic" nie będą uszczuplane, jeśli pracujący rodzic przebywa na zwolnieniu lekarskim, zarówno tym z powodu swojej choroby, jak i L4 na chorujące dziecko.

Świadczenie przysługuje nie tylko zatrudnionym na etat, ale też wykonującym swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia oraz działalności gospodarczej. Nie ma też kryterium dochodowego dającego "zielone światło" na partycypację.

Inna ważna informacja. Można wielokrotnie zmieniać świadczenie, z którego się korzysta. Zatem przejście z programu "Aktywni rodzice w pracy" do "Aktywnie w żłobku" czy "Aktywnie w domu" jest jak najbardziej możliwe. Oznacza to oczywiście rezygnację z jednej formy wsparcia i akceptację nowej. W danym miesiącu można pobierać tylko jedno ze świadczeń.

Kiedy planowane są wypłaty "babciowego"? Na rządowych stronach mowa jest o realizowaniu świadczeń od 1 października 2024 roku. Wnioski muszą jednak zostać zweryfikowane przez ZUS. Szacuje się, że pierwsze przelewy zostaną zrealizowane w listopadzie i grudniu tego roku.

red. / Polsatnews.pl