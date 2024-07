Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 roku wyniosło 8144,83 złotego, co oznacza wzrost o 11,0 proc. rok do roku - przekazał Główny Urząd Statystyczny. Płace rosną dużo szybciej od inflacji.

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące wzrostu pensji. Urząd poinformował, że "w czerwcu 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do maja 2024 r. o 1,8 proc.", a "wzrost ten spowodowany był wypłatą m.in. premii, nagród oraz wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)".

Pensje Polaków idą w górę. Nowe dane GUS

"W czerwcu 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem 2023 r. było niższe o 0,4 proc. i wyniosło 6484,5 tys. etatów" - informuje GUS w komunikacie.

Dodano, że "zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostawało na tym samym poziomie względem maja 2024 r.". Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 osób.

Najnowsze dane GUS pokazują stabilizację wysokiej, dwucyfrowej dynamiki płac. W raporcie sprzed miesiąca rosły w tempie 11,4 proc. rok do roku. Wtedy średnia krajowa była na poziomie 7999,69 zł.

Coraz wyższe zarobki Polaków. Komentarze ekspertów

"Tempo wzrostu wynagrodzeń spowolniło w czerwcu z 11,4 do 11 proc. Spodziewamy się nieco słabszych wyników w kolejnych miesiącach. Niemniej skala podwyżek wynagrodzeń będzie dalej rosnąć znacznie szybciej od inflacji" - stwierdzili analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w mediach społecznościowych.

"Rynek pracy reaguje na słabszą koniunkturę, ale niskie bezrobocie, czy wysokie podwyżki płacy minimalnej zmuszają firmy do podwyżek. Mniejszy spadek zatrudnienia niż w maju to głównie efekt bazy z 2023" - stwierdzili analitycy ING Banku Śląskiego.

Minimalna pensja Polaków

Przeciętne wynagrodzenie nie odzwierciedla tego, ile zarabiają miliony Polaków. Pensja minimalna od 1 stycznia 2024 r. wzrosła do 4242 zł. W lipcu te świadczenia wzrosną do 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł za godzinę.

Rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4626 zł. To oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty 4300 zł obowiązującej od 1 lipca 2024 roku.

Wzrośnie także stawka godzinowa. Obecnie minimalna wynosi 28,10 zł, natomiast od 1 stycznia 2025 roku będzie 30,20 zł. Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie ponad 3,1 mln osób.

