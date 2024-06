Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło w maju o 11,4 proc. do poziomu 7999,69 zł. Jak przekazuje GUS, zauważono kolejny wzrost, jednak jest on mniejszy niż w poprzednich miesiącach.

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące wzrostu pensji. Okazało się, że w maju wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 3,3 proc. Jednocześnie w skali roku zauważono kolejny wzrost.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło w maju o 11,4 proc. do poziomu 7999,69 zł. Jednak jak podał GUS spadło nominalnie w stosunku do kwietnia 2024 r. o 3,3 proc.

Spadek wynagrodzeń w maju wynikał m.in. z mniejszej skali dodatkowych wypłat, takich jak nagrody czy bonusy.

"Spadek ten spowodowany był mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, m.in. nagród, w tym nagród motywacyjnych, bonusów, premii kwartalnych, nagród jubileuszowych, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - czytamy w opracowaniu GUS.

GUS poinformował również, jak kształtowało się przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju. Spadło ono o 0,5 proc. rdr i o 0,2 proc. mdm, do poziomu 6 487,7 tys. osób.

Minimalna pensja Polaków

Przeciętne wynagrodzenie nie odzwierciedla tego, ile zarabiają miliony Polaków. Pensja minimalna od 1 stycznia 2024 r. wzrosła do 4242 zł. W lipcu te świadczenia wzrosną do 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł za godzinę.

Rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4626 zł. To oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty 4300 zł obowiązującej od 1 lipca 2024 roku.

Wzrośnie także stawka godzinowa. Obecnie minimalna wynosi 28,10 zł, natomiast od 1 stycznia 2025 roku będzie 30,20 zł.

Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie ponad 3,1 mln osób.