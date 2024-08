- Nie będę okłamywał własnego narodu - powiedział w czasie Globalnego Forum Bezpieczeństwa GLOBSEC prezydent Serbii Aleksandar Vuczić. W ten sposób polityk wypowiedział się na temat rychłego dołączenia jego kraju do Unii Europejskiej. Jednak Belgrad właśnie sfinalizował we Francji kontrakt na zakup myśliwców Rafale. Zdaniem ekspertów oznaczać to może chęć zbliżenia się do Zachodu.