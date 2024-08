Chiny i Filipiny oskarżają się wzajemnie o celowe doprowadzenie do zderzenia okrętów należących do straży przybrzeżnej na Morzu Południowochińskim. Do zdarzenia miało dojść sobotę 30 sierpnia. To kolejny z serii incydentów w toczącym się sporze o wyspy i poszczególne strefy na akwenie. Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni miały miejsce co najmniej trzy podobne zdarzenia.