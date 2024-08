"Donald Trump poddaje się swoim doradcom. (...) Debatujmy w przejrzysty sposób" - napisała w sieci Kamala Harris, zwracając się do Donalda Trumpa. W ten sposób odniosła się do spornej kwestii non stop włączonych mikrofonów podczas nadchodzącej pierwszej wspólnej debaty. W ostatnim czasie oba sztaby toczyły publiczny spór o to, czy powinny one być włączone czy nie.