Są widoczne przy drogach w całej Polsce. Jednak nie wszyscy uczestnicy ruchu zdają sobie sprawę z powagi umiejętności ich poprawnego odczytywania. Mowa o słupkach drogowych, zwanych też słupkami prowadzącymi. Dlaczego warto wiedzieć, co kryją oznaczenia na słupkach?

Powód jest konkretny - wiedza ta może uratować życie. I chociaż wielu osobom wydaje się, że odczytywanie słupków jest skomplikowane, to w rzeczy samej w razie kryzysowej sytuacji na drodze jest nieocenione.

Oznaczenia są niczym pinezka na internetowej mapie - dzięki nim precyzyjnie można wskazać, w którym punkcie doszło do zdarzenia, co ułatwi służbom dotarcie do celu.

Słupki drogowe - drogowskaz nie tylko dla kierowców

Głównym zadaniem słupków prowadzących jest wskazywanie drogi uczestnikom ruchu. Przydają się w czasie złej pogody, jak również nocną porą - kiedy widoczność jest znacznie ograniczona. Charakterystyczne słupki są pomalowane na biało i mają odblaski. Ułatwiają orientację na drodze pod kątem jej szerokości, łuków poziomych czy zjazdów.

Jednak przydrożne słupki są też ważną wskazówką dla osób, które znajdują się w ich pobliżu i są świadkiem zdarzenia drogowego, które może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.

Oczywiście w takiej sytuacji najważniejsze jest jak najszybsze udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, jak też poinformowanie właściwych służb poprzez prawidłowe przekazanie danych znajdujących się na najbliższym słupku.

Oznaczenia na przydrożnych słupkach. To trzeba zapamiętać

Odczyt informacji ze słupka drogowego jest wbrew pozorom bardzo prosty. Na górze słupka znajduje się oznaczenie wskazujące numer drogi. Liczba jest zapisana białą czcionką na czerwonym prostokącie. Poniżej paska znajduje się liczba zapisana na czarno - oznaczająca kilometr drogi, na której się znajdujemy.

Najniżej z kolei widoczne jest oznaczenie precyzujące położenie. Jest to cyfra odpowiadająca każdemu kolejnemu 100-metrowemu odcinkowi wskazanego wyżej kilometra na danej drodze.

Na przykład cyfra "5" pod liczbą "13" oznacza, że znajdujemy się na pięćsetnym metrze trzynastego kilometra. Podanie numerów ze słupka drogowego pomoże więc określić miejsce wypadku bez podawania nazwy miejscowości. Prawda, że to banalnie proste.

Zobrazowali to na grafice strażacy OSP Wierzbinek.

Dzięki wskazówkom znajdującym się na słupkach o wiele łatwiej jest poinformować służby o konkretnej lokalizacji. Atutem rozwiązania jest także to, że wymaga minimum wiedzy. Nawet najmłodsi, znający liczby i cyfry, poradzą sobie z odczytaniem informacji znajdujących się na przydrożnych słupkach.

red / polsatnews.pl