Lato w pełni, ciepła aura sprzyja podróżom, a więc planujesz dla relaksu zasiąść za kółkiem i ruszyć przed siebie. Oczywiście po uprzednim założeniu swoich ulubionych okularów przeciwsłonecznych. To akcesorium, które chroni oczy przed oślepiającym blaskiem i sprawia, że jazda staje się przyjemniejsza.

A zastanawiałeś się, czy noszenie okularów przeciwsłonecznych podczas prowadzenia auta może Cię narazić na mandat? Czy przepisy ruchu drogowego w Polsce przewidują jakieś ograniczenia w tej kwestii?

Co mówią przepisy ruchu drogowego o okularach przeciwsłonecznych?

W polskich przepisach ruchu drogowego nie ma jednoznacznego zakazu noszenia okularów przeciwsłonecznych podczas prowadzenia pojazdu.

Niemniej jednak przepisy te wymagają, aby kierowca miał pełną kontrolę nad pojazdem oraz zapewnioną odpowiednią widoczność drogi i jej otoczenia. Okulary przeciwsłoneczne nie mogą zatem jej w żaden sposób ograniczać.

Mandat za okulary przeciwsłoneczne? Kiedy jest to możliwe?

W pewnych sytuacjach za noszenie okularów przeciwsłonecznych można otrzymać mandat. Brzmi absurdalnie? Tymczasem, jeśli policjant uzna, że okulary ograniczają widoczność i w ten sposób stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze, kara jest jak najbardziej zasadna!

Przykładem może być sytuacja, kiedy kierowca ma na nosie okulary z bardzo ciemnymi soczewkami, które ograniczają widoczność w warunkach niskiego oświetlenia, takich jak jazda w tunelu lub podczas zmierzchu.

Funkcjonariusz może wtedy wystawić mandat za naruszenie przepisów ruchu drogowego dotyczących obowiązku zachowania pełnej widoczności.

Praktyczne wskazówki – jak wybrać odpowiednie okulary do jazdy?

Aby uniknąć problemów, warto zainwestować w odpowiednie okulary przeciwsłoneczne do jazdy. Zastanawiasz się, które będą najlepsze? Te zapewniające doskonałą widoczność zarówno w jasnym świetle, jak i na zacienionej trasie. Okulary z filtrem polaryzacyjnym redukują odblaski, przy czym nie przyciemniają obrazu zbyt mocno.

Optymalnym wyborem będą okulary oznaczone kategorią filtra UV 2 lub 3, które są odpowiednie do większości warunków oświetleniowych. Należy unikać kategorii 4, która jest przeznaczona do ekstremalnych warunków, jak wysokogórskie wspinaczki i jest zbyt ciemna do prowadzenia samochodu.

Jazda w okularach przeciwsłonecznych – o tym pamiętaj

Aby jazda w okularach przeciwsłonecznych była bezpieczna, pamiętaj o kilku zasadach. Po pierwsze, zawsze wybieraj okulary, które nie ograniczają widoczności w zmiennych warunkach oświetleniowych.

Po drugie, miej przy sobie zapasowe okulary o jaśniejszych soczewkach na wypadek zmiany warunków pogodowych.

Po trzecie, regularnie sprawdzaj stan swoich okularów – zarysowane lub uszkodzone soczewki mogą negatywnie wpływać na widoczność.

Pamiętaj więc o tym, aby wybierać odpowiednie okulary, które nie ograniczają widoczności. W końcu bezpieczeństwo Twoje oraz innych uczestników ruchu drogowego jest najważniejsze.

