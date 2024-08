Nowe przepisy mają na celu ograniczenie możliwości zmniejszania liczby punktów karnych poprzez udział w takich kursach. Celem zapowiadanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa i zachęcenie kierowców do odpowiedzialnego zachowania na szosach.

Coraz niebezpieczniej na drogach - pierwsze interwencje

Niestety, statystyki nie kłamią. Po dwóch latach dobrych latach pod względem bezpieczeństwa, na polskich drogach odnotowano wzrost liczby wypadków. Do 21 lipca bieżącego roku liczba incydentów drogowych wzrosła o 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się o 6 proc.

To właśnie dlatego temat "szkoleń reedukacyjnych" tak szybko trafił do debaty publicznej. Ministerstwo Infrastruktury nie czekało do corocznego raportu o stanie bezpieczeństwa, lecz natychmiast powołało specjalny zespół do analizy przyczyn tego zjawiska.

Eksperci wskazują na wzrost liczby ofiar wśród motocyklistów oraz fakt, że kierowcy stali się mniej ostrożni po przywróceniu możliwości redukcji punktów karnych dzięki kursom organizowanym w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

W odpowiedzi na te niepokojące dane, minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił niedawno planowane zmiany w przepisach, które mają umożliwić odbieranie prawa jazdy nie tylko w terenie zabudowanym, ale także poza nim.

Aktualnie prawo jazdy zatrzymywane jest obligatoryjnie na trzy miesiące tym kierującym, którzy przekraczają dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h - wyłącznie w terenie zabudowanym.

Nie wszystkie punkty karne będzie można skasować

Politycy planują zaostrzenie przepisów dotyczących usuwania punktów karnych przez kierowców na odpłatnych kursach. Dotychczas nie było jasne, za które wykroczenia nie będzie można już usuwać punktów. Jednak sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Konrad Romik, podczas niedawnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, rzucił więcej światła na tę kwestię.

Jak poinformował serwis BRD24.pl, po planowanej nowelizacji przepisów, która wejdzie w życie jesienią lub na początku 2025 roku, nie będzie już możliwe usunięcie punktów karnych za przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h.

Co więcej, kierowcy nie będą mogli kasować punktów za nieustępowanie pierwszeństwa pieszym na przejściach oraz za omijanie pojazdów, które zatrzymały się przed pasami, aby ustąpić pieszym pierwszeństwa.

