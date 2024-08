Końcówka wakacji to intensywny czas dla uczniów liceum, którzy muszą skompletować podręczniki, zeszyty ćwiczeń i resztę szkolnych akcesoriów. Jak co roku, można spodziewać się, że zakup książek nie należy do najtańszych, a wydatki na nie mogą czasami przejść nawet najśmielsze oczekiwania.

Jak wyglądają aktualne ceny podręczników do liceum? Pewne jest to, że nie są one tanie. Dlatego wielu uczniów decyduje się na szukanie najtańszych ofert.

Mogą oni jednak liczyć na 300 zł w ramach programu Dobry Start, ale warunkiem jest to, aby dofinansowanie pokryło co najmniej 30 proc. kosztów.

Ile trzeba wydać na podręczniki do liceum w 2024 roku?

Wpływ na cenę podręczników do liceum na rok szkolny 2024/2025 ma kilka istotnych czynników. Pierwszy z nich to zakres, jaki zostanie wybrany: podstawowy lub rozszerzony. Drugi czynnik to renoma wydawnictwa.

Co istotne, ceny pomiędzy tymi samym podręcznikami nie powinny być większe niż 10-20 zł. Warto jednak wiedzieć, że zazwyczaj tańsze książki będą pochodziły od wydawnictwa, które ma większe nakłady, bo korzysta z niego większość szkół w Polsce.

Przed zakupem podręcznika do liceum warto sprawdzić, czy został on dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to gwarancja jego zgodności z aktualnym programem nauczania.

Wracając jednak do kosztów, te rozkładają się następująco:

język polski – 90-100 zł zakres podstawowy i 100-110 zł zakres rozszerzony,

matematyka – 40-50 zł zakres podstawowy i 50-65 zł zakres rozszerzony,

historia – 40 zł zakres podstawowy i 50-65 zł zakres rozszerzony,

biologia – 55-80 zł zakres podstawowy i 80-85 zł zakres rozszerzony (oba z kartami pracy)

chemia – 70-80 zł zakres podstawowy i 80 zł zakres rozszerzony (oba z kartami pracy)

fizyka – WSiP 60-70 zł, Odkryć Fizykę 40-50zł, Zrozumieć Fizykę (z kartami pracy) 60-75 zł,

geografia – 30-55 zł zakres podstawowy i 80-90 zł zakres rozszerzony z kartami pracy

plastyka – 40-50 zł,

informatyka – 65-70 zł,

edukacja o bezpieczeństwie – 25-30 zł.

Ile łącznie kosztują podręczniki do liceum 2024?

Przy wyjątkowo optymistycznym założeniu, zakup zestawu podręczników z dwoma przedmiotami w zakresie rozszerzonym to wydatek zbliżony do 540-570 zł. Co warto podkreślić, cena ta nie obejmuje jeszcze podręczników do nauki języka obcego.

Rodzice nie powinni być specjalnie zdziwieni, jeśli łączna kwota zakupu będzie raczej oscylować wokół 700 złotych. Niestety, to nie koniec wydatków.

Uwzględnić należy bowiem podręcznik z zeszytem ćwiczeń np. do języka angielskiego. W księgarniach internetowych taki zestaw kosztuje 150-200 zł. Podręczniki na wyższym poziomie zaawansowania będą jednak droższe - szacunkowo o kilkadziesiąt złotych.

Po zsumowaniu wszystkich tych wydatków, łączny koszt podręczników dla uczniów liceum niebezpiecznie zbliża się już do kwoty tysiąca złotych, co dla wielu rodziców może stanowić niemałe wyzwanie.

red. / Polsatnews.pl