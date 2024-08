2 września rozpocznie się rok szkolny 2024/2025. Gdy dzieci wracają z wakacji, rodziców czekają dodatkowe wydatki, ponieważ trzeba skompletować wyprawkę. Wiemy, kto i w jaki sposób może otrzymać dodatkowe 400 zł na dziecko do 24. roku życia z funduszu rodzinnego oraz dodatek do zasiłku.

Jak co roku, wraz z rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, rodzice borykają się z dodatkowymi wydatkami, związanymi choćby z zakupem podręczników i ćwiczeń czy przyborów dla dzieci. Istnieją jednak specjalne programy, dzięki którym mogą otrzymać dodatkowe środki na częściowe pokrycie kosztów zakupu wyprawki szkolnej.

Nowy rok szkolny. Dodatkowe pieniądze na wyprawkę dla ucznia

Chodzi m.in. o "Dobry start", w ramach którego do 30 listopada rodzice mogą składać wnioski o dodatek w wysokości 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Jeśli uczeń ma orzeczoną niepełnosprawność - dodatek przysługuje dłużej, bo do ukończenia 24. roku życia.

Jeśli rodzicowi zależy na wypłacie środków do 30 września, należy złożyć wniosek wcześniej - do 31 sierpnia. Z kolei złożenie wniosku po 30 listopada jest możliwe tylko wówczas, gdy dziecko powyżej 20 lat uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po tym terminie. Wnioskować o świadczenie można poprzez:

aplikację mZUS

portal PUE ZUS

portal Emp@tia

bankowość elektroniczną

To jednak nie wszystko, ponieważ osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą ubiegać się o kolejne świadczenie: 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Środki te powinny być przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków związanych z powrotem do sal lekcyjnych.

Nawet kilkaset złotych na dziecko. Kto, jak i kiedy może złożyć wniosek?

Rodzic może złożyć wniosek o jego wypłatę do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Świadczenie to przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka lub osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny - w zależności od wieku dziecka - wynosi miesięcznie:

95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia

na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia

na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

Zasiłek rodzinny i dodatki do niego przysługują:

rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole - jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo do ukończenia 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

osobie uczącej się.

Do zasiłku rodzinnego rodzicom i osobom sprawującym opiekę nad dziećmi przysługuje też szereg innych świadczeń, m.in.:

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Ile rodzice wydają na szkolną wyprawkę? Nowy sondaż

Przypomnijmy: z raportu przygotowanego przez SW Research na zlecenie Empiku wynika, że wielu rodziców będzie musiało dołożyć z własnej kieszeni, aby w pełni wyposażyć swoje dzieci na nowy rok szkolny.

Prawie połowa ankietowanych (48 proc.) zadeklarowała, że na wyprawkę wyda od 300 do 500 zł, co oznacza, że dofinansowanie z programu "Dobry Start" może być niewystarczające. Tylko 13 proc. rodziców spodziewa się zmieścić w kwocie 300 zł. Pozostali planują wydatki rzędu 501-700 zł (30 proc.), a nawet większe (22 proc.).

Dodatkowo 63 proc. rodziców uważa, że koszty związane z wyprawką szkolną będą wyższe niż w poprzednim roku, podczas gdy co trzeci rodzic zamierza wydać podobną kwotę jak rok wcześniej.

Warto pamiętać, że wraz z wiekiem dziecka rosną także koszty związane z edukacją. Licealiści, poza standardową wyprawką, muszą liczyć się z wydatkami na podręczniki i materiały dydaktyczne, które mogą wynieść nawet 900 zł.

