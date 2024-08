Zbliżający się koniec wakacji to czas, kiedy rodzice zaczynają kompletować wyprawki szkolne dla swoich dzieci. Wsparciem w tym procesie jest program "Dobry Start", który zapewnia jednorazowe dofinansowanie w wysokości 300 zł.

Niestety, kwota ta nie zawsze wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem do nowego roku szkolnego. Przyjrzyjmy się, ile może kosztować wyprawka szkolna w 2024 roku.

Koszty wyprawki szkolnej 2024/2025 - czy 300 zł wystarczy?

Z raportu przygotowanego przez SW Research na zlecenie Empiku wynika, że wielu rodziców będzie musiało dołożyć z własnej kieszeni, aby w pełni wyposażyć swoje pociechy na nowy rok szkolny.

Prawie połowa ankietowanych (48 proc.) zadeklarowała, że na wyprawkę wyda od 300 do 500 zł, co oznacza, że dofinansowanie z programu "Dobry Start" może być niewystarczające. Tylko 13 proc. rodziców spodziewa się zmieścić w kwocie 300 zł. Pozostali planują wydatki rzędu 501-700 zł (30 proc.), a nawet większe (22 proc.).

Dodatkowo 63 proc. rodziców uważa, że koszty związane z wyprawką szkolną będą wyższe niż w poprzednim roku, podczas gdy co trzeci rodzic zamierza wydać podobną kwotę jak rok wcześniej.

Z kolei według analiz portalu głoswielkopolski.pl najtańsze wyprawki (w przeliczeniu na jedno dziecko) można skompletować w popularnych sieciach dyskontów. Kwoty zaczynają się od kilkudziesięciu złotych i obejmują najpotrzebniejsze przybory.

Oczywiście wszystko zależy od jakości i producenta artykułów. Średnia suma kompletnej wyprawki w dyskontach nie przekracza jednak 300 zł. Rzecz jasna, stawiając na produkty klasy premium i bez oglądania się na ceny, rachunek może powiększyć się aż dwukrotnie.

Kiedy najlepiej kupić wyprawkę?

Większość rodziców planuje zakupy szkolne jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektórzy jednak decydują się na kompletowanie wyprawki dopiero po pierwszym dzwonku.

Wysokie koszty wyprawki szkolnej często wpływają na decyzje zakupowe rodziców, zmuszając ich do poszukiwania tańszych odpowiedników i oczekiwania na sezonowe wyprzedaże. Warto jednak pamiętać, że wówczas asortyment może nie być tak szeroki, jak przed 1 września.

Wyprawka szkolna dla najmłodszych - o czym należy pamiętać?

Największe wydatki czekają rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Pierwszoklasiści potrzebują szerokiej gamy artykułów, od przyborów plastycznych, przez plecak i piórnik, aż po strój na WF.

Jedynym wydatkiem, którego rodzice dzieci w klasach 1-3 mogą uniknąć, są podręczniki finansowane przez państwo. Mimo to, dokładne zaplanowanie zakupów oraz korzystanie z sierpniowych promocji oferowanych przez sklepy stacjonarne i internetowe może pomóc zmieścić się w kwocie dofinansowania.

Wyprawka dla starszych uczniów - ceny rosnące wraz z potrzebami

Rodzice starszych dzieci, uczących się w klasach 4-8, stoją przed nieco większym wyzwaniem. W tym wieku dzieci często zmieniają plecak i piórnik, co generuje dodatkowe koszty. Choć niektóre przybory, jak plastelina czy kredki przestają być potrzebne, wzrasta zapotrzebowanie na zeszyty, które stają się coraz grubsze i droższe.

Ceny zeszytów, które dawniej wynosiły 1,5-3 zł, obecnie wahają się od 3 do 8 zł, co pokazuje, jak bardzo inflacja wpłynęła na koszty wyprawki.

Wydatki licealistów i studentów - jeszcze wyższe koszty edukacji

Wraz z wiekiem dziecka rosną także koszty związane z edukacją. Licealiści, poza standardową wyprawką, muszą liczyć się z wydatkami na podręczniki i materiały dydaktyczne, które mogą wynieść nawet 900 zł.

W obliczu takich kosztów niektórzy decydują się na zakup używanych książek lub kserowanie materiałów. Dlatego tym bardziej warto skorzystać z programu "Dobry Start", aby przynajmniej częściowo zredukować wydatki. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca listopada, a program obejmuje dzieci w wieku szkolnym do 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 lat.

red / polsatnews.pl