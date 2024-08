- Spotkaliśmy się rano z minister zdrowia i ministrem sprawiedliwości, żeby zamknąć decyzjami pewien rozdział, nie ostatni, rozdział walki w Polsce o dostęp do legalnej aborcji - powiedział podczas piątkowej konferencji Donald Tusk.

- Kolejne próby w Sejmie wykazały, że trudno zdobyć większość na sali sejmowej na rzecz projektów aborcyjnych - przekazał.

Jak podkreślił Tusk, nie oznacza to, że pozostajemy bezczynni, jeśli chodzi o możliwość przeprowadzenia legalnej aborcji.

- W tej chwili, skoro nie możemy szeroko otworzyć tej bramy w Sejmie, to otwieramy furtki - powiedział premier.

Szczegóły nowych wytycznych dla szpitali. Dotyczą aborcji

W związku ze skutecznym oporem Polskiego Stronnictwa Ludowego, szef rządu stwierdził, że wraz z minister zdrowia i ministrem sprawiedliwości postanowili zmienić "realia" w ramach obowiązującego prawa.

Jak dodał premier, ustalone zostały konkretne wytyczne ws. przerywania ciąży. Stało się to przy udziale szefów resortów zdrowia oraz sprawiedliwości: Izabeli Leszczyny i Adama Bodnara.

- Skoro nie możemy otworzyć szeroko tej bramy z powodu braku większości w Sejmie, otwieramy furtki. Szukamy takich sposobów działania, które w praktyce umożliwią w praktyce dostęp do legalnej aborcji - orzekł Tusk.

Leszczyna: Zaświadczenie od psychiatry przesłanką do przerwania ciąży

Szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna wskazała, że występują dwie przesłanki do legalnego przerwania ciąży: zagrożenie życia lub zdrowia kobiety oraz podejrzenie, że ciąża powstała na skutek czynu zabronionego.



Mówiąc o pierwszym z przypadków, stwierdziła, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy nie rozgraniczają zdrowia fizycznego od psychicznego, więc rozpatrywane powinny być również opinie psychiatrów.

- Jeśli kobieta zwraca się do lekarza psychiatry i ten uznaje, że ciąża tej kobiety jest zagrożeniem dla jej zdrowia psychicznego, to takie zaświadczenie od lekarza, z którym kobieta przychodzi do podmiotu leczniczego, oddziału ginekologiczno-położniczego, jest w świetle obowiązującego prawa, wystarczającą przesłanką do terminacji ciąży - stwierdziła Izabela Leszczyna.

- Są w gruncie rzeczy dwa cele wytycznych: one mają zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne kobietom w ciąży, także tym, które ze względów zdrowotnych nie chcą donosić ciąży i oczekują jej terminacji i mają zapewnić bezpieczeństwo prawne lekarzom, którzy będą te wytyczne stosować - dodała.

Minister sprawiedliwości: Wytyczne w sprawach usunięcia ciąży w prokuraturach

Minister zdrowia powiedziała, że jeśli kobiecie ubiegającej się o przerwanie ciąży w podmiocie mającym kontrakt z NFZ, wskaże się konieczność pozyskania drugiego orzeczenia lekarskiego lub zwołanie konsylium, to można uznać to za "utrudnianie dostępu do procedury medycznej, która jest w koszyku świadczeń gwarantowanych".

W przypadku, gdy podmiot leczniczy odmówi aborcji, NFZ ma prawo rozwiązać z nim kontrakt. Rzecznik Praw Pacjenta może z kolei nałożyć karę na instytucję do 500 tys. zł.

Minister Adam Bodnar przypomniał, że specjalne wytyczne w sprawach dotyczących usunięcia ciąży trafiły do polskich prokuratur 9 sierpnia.

- Celem tych wytycznych jest uwrażliwienie prokuratorów na tego typu sprawy, na to jak szczególną uwagę powinniśmy przykładać do sytuacji kobiety, która znajduje się w tym trudnym momencie życiowym i jak należy stosować wciąż obowiązujące przepisy prawa karnego - stwierdził.

- Czyli sytuacja, kiedy ze względu na ochronę zdrowia psychicznego zostaje podjęta decyzja o przeprowadzeniu zabiegu przerwania ciąży, to jest to okoliczność, która jest absolutnie dopuszczalna w świetle prawa - a w związku z tym nie powinna powodować takich sytuacji, jak zaangażowanie prokuratury - zaznaczył minister.



Dodał, że prawa kobiet muszą być "w centrum", a wskazówki mają wytworzyć nową "atmosferę, filozofię działania państwa".

Nowe wytyczne ws. przerywania ciąży. "Będzie zupełnie inna praktyka"

Premier Donald Tusk powiedział wcześniej, że w parlamencie obecnej kadencji nie będzie większości dla "aborcji legalnej w pełnym tego słowa znaczeniu". Zapowiedział m.in., że w tej sprawie "będzie zupełnie inna praktyka w prokuraturze i w polskich szpitalach".

Na początku sierpnia Prokurator Generalny Adam Bodnar wydał wytyczne dla prokuratorów, co do prowadzenia spraw dot. odmowy przerwania ciąży oraz aborcji farmakologicznej.

12 lipca Sejm odrzucił projekt nowelizacji kodeksu karnego, który zakładał dekryminalizację pomocy w aborcji oraz w przerywaniu ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Do uchwalenia nowelizacji zabrakło kilku głosów, w tym posłów partii koalicji rządzącej.

W październiku 2020 r. TK uznał, że niezgodna z konstytucją jest przesłanka dopuszczająca przerwanie ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Orzeczenie TK weszło w życie 27 stycznia 2021 r.

Obecnie przerwanie ciąży jest możliwe w dwóch przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu lub kazirodztwa).