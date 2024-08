Jak stwierdził premier, "kończy się ten okres takiej bardzo przykrej, ciemnej dwuznaczności tego, jak się traktuje w Polsce kobiety". Na wtorkowej konferencji mówił o krokach Ministerstwa Zdrowia wobec obowiązkowego przekazywania informacji o ciąży do rejestru zdarzeń medycznych.

Premier o rejestrze ciąż. "Sposób represji wobec kobiet"

Donald Tusk podkreślił, że ma świadomość, iż temat budził ogromne emocje w społeczeństwie, a kobiety wykazywały wyraźną dezaprobatę wobec postanowienia obowiązującego od października 2022 r. Jak uznał, możliwość wglądu w dane ciężarnych nie tylko przez lekarzy, ale również prokuratorów, było pojmowane jako "sposób represji wobec kobiet".

Nawiązał do założeń nowelizacji rozporządzenia przygotowanej przez resort Izabeli Leszczyny i wskazał, że informacje o ciąży będą dostępne tylko dla lekarzy, kiedy konieczne będzie to do ratowania zdrowia lub życia pacjentki.

- Dla nas jest rzeczą ważną, żeby nie było już żadnych wątpliwości: nie będzie żadnego obowiązku wpisywania do takiego rejestru ciąż kobiety ciężarnej bez jej zgody, bez jej woli, bez jej chęci - wyliczył szef rządu.

Rejestr ciąż. Ministerstwo Zdrowia obiecuje zmiany

W piątek Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zmiany w przepisach o przekazywaniu informacji o ciąży do Systemu Informacji Medycznej (SIM). Dane, których pozyskanie i zapisanie w rejestrze ciąż jest obecnie obowiązkiem personelu szpitalnego, znajdą się w nim jedynie na wyraźne życzenie kobiety ciężarnej.

Pierwotne rozporządzenie weszło w życie dwa lata temu, podpisane przez ówczesnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wspomniana kwestia wzbudziła kontrowersje i sprzeciw części kobiet, które wykazywały obawy, że informacje na temat utraty ciąży mogłyby zostać wykorzystane przeciwko nim podczas postępowań sądowych.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że gotowa nowelizacja przedstawiona zostanie jeszcze w sierpniu. Nowe przepisy miałyby zacząć funkcjonować od września.