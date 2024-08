W czwartek doszło do kolejnej erupcji islandzkiego wulkanu na półwyspie Reykjanes. Wybuch poprzedziły silne trzęsienia ziemi, po których doszło do szczelinowego wypływu lawy.

Jak uspokaja IMGW, powołując się na monitoring islandzkiej Agencji Ochrony Środowiska, tym razem ze szczelin nie wydobywały się pyły, a stężenie siarki nie przekroczyło rekomendowanego przez WHO poziomu.

Chmura dwutlenku siarki nad Europą. Czy jest niebezpieczna?

Mimo to erupcja wpłynęła na jakość powietrza w całej Europie. Wraz z wiatrem chmura wulkanicznych cząstek przemieszcza się na południe i wschód, co pokazują liczne mapy monitorujące stężenia siarki w powietrzu, takie jak np. windy.com. Budzi to obawy wielu osób, ponieważ większe stężenie substancji może powodować problemy ze zdrowiem.

Przed nadciągającą chmurą siarki ostrzegała również brytyjska służba meteorologiczna Met Office, a media informowały o wysokich jej stężeniach nad Londynem, Norwich i Hull. Podkreślono również, że toksyczna chmura znajdowała się wysoko w atmosferze, więc miała niewielki wpływ na jakość powietrza poniżej.

"Transport daleki zwykle odbywa się na wyższych poziomach atmosfery (co wyklucza ekspozycję zagrażającą zdrowiu), a warunki cyrkulacyjne nie zawsze sprzyjają osiadaniu zanieczyszczeń, nawet po ich napływie na dany obszar" - wyjaśnia IMGW we wtorkowym komunikacie.

W ostatnich godzinach w mediach pojawiły się doniesienia o transporcie toksycznej💨 wulkanicznej🌋 chmury dwutlenku siarki z islandzkiego wulkanu i możliwym napływie nad terytorium Polski…



Czy jest się czego obawiać?#IMGWCMM https://t.co/FSxM3e2suc pic.twitter.com/8ZnASAwHKc — IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) August 27, 2024

Służby "monitorują sytuację" wokół chmury z dwutlenkiem siarki

Meteorolodzy podkreślili, że w naszym regionie satelity nie wykryły cząsteczek siarki pochodzących z wybuchu islandzkiego wulkanu. Z porannych pomiarów jakości powietrza wynika, że w większości zanieczyszczenia są na niskim poziomie.

Oznacza to, że chmura nie powinna negatywnie wpływać na stan zdrowia mieszkańców polskich miejscowości. "Służby monitorują cały czas sytuację" - zapewnił polski instytut.