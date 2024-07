Centrum Modelowania Meteorologicznego zarejestrowało "transport daleki pyłów i zwiększone stężenie tlenku węgla w atlantyckim i europejskim obszarze osłony, w tym w kolumnie atmosfery nad terytorium Polski" - jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na platformie X. Największe masy zanieczyszczonego powietrza dotknęły wschodnią Azję i zachodnią część środkowej Afryki.

"W obrazach satelitarnych na produktach Sentinel-5P pokazujących zawartości tlenku węgla w kolumnie atmosfery widać wyraźnie podwyższoną koncentrację CO przemieszczającą się nad Polską" – poinformowało CMM. Synoptycy dodali, że "obraz ten koresponduje z analizą trajektorii wstecznych z ostatnich 7 dni dla obszaru środkowej Polski, które potwierdzają transport na wyższych poziomach izobarycznych znad obszaru Atlantyku".

Toksyczna chmura nad Polską. IMGW ostrzega

IMGW uspokaja jednak, że stężenie szkodliwych substancji w przemieszczającej się chmurze jest stosunkowo niewielkie i nie przekracza normy wyznaczonej przez WHO – ta wynosi 35 ppm. Dolegliwości związane z zatruciem odczuwa się w okolicach 200 ppm.

"Prognozy koncentracji CO opublikowane przez CAMS dobrze przewidziały obszar napływu CO, natomiast jego stężenie i lokalna koncentracja wydają się być niedoszacowane w stosunku do produktów z satelitów Sentinel-5P i MetOp-B" – wskazano na stronie CMM IMGW.

Kanada regularnie mierzy się z pożarami, które stwarzają duże zagrożenie i pochłaniają ogromne ilości zielonych terenów. Według lokalnych statystyk CIFFC, w samym 2024 roku spłonęło 1 499 211 hektarów. W 2023 liczba ta wyniosła 17 347 630 hektarów.

W lipcu tego roku odnotowano 1084 pożary, w tym najwięcej z nich przypadło na 10 sierpnia – wówczas było ich 109. Przed godziną 11 w czwartek w Kanadzie wybuchły 33 pożary. To wynik rekordowych upałów, które zbierają żniwo na całym świecie.