Wybuch wulkanu na Islandii. Jedna z najsilniejszych erupcji

"Ostrzeżenie: Erupcja rozpoczęła się na północ od Grindavik, niedaleko Hagafell" - podało w poniedziałek w nocy Met Office na swojej stronie internetowej.

Erupcja w pobliżu stolicy Islandii

W rejon zdarzenia wysłano śmigłowiec, który określić ma dokładne miejsce, w którym doszło do wybuchu. Erupcja rozpoczęła się około 22:17 czasu lokalnego po serii małych trzęsień ziemi około 21:00.

Wszystko działo się zaledwie kilka kilometrów od miasta, a pęknięcia w ziemi rozciągały się w kierunku wioski oddalonej o około 40 km na południowy zachód od stolicy Islandii, Reykjaviku.

We wtorek mają zebrać się naukowcy, którzy ocenią skalę nocnego wybuchu. Eksperci z biura meteorologicznego podali, że z miejsca pęknięcia wydobywało się od 100 do 200 metrów sześciennych lawy na sekundę, to kilka razy więcej niż podczas poprzednich erupcji w tym obszarze.

Wybuch nie stanowił zagrożenia dla mieszkańców, ponieważ już w zeszłym tygodniu zostali ewakuowani.

Państwo wulkanów

Według naukowców pod tą częścią Islandii rozciąga się tunel magmowy, który ma długość około 10 km. Islandia jest państwem o największej aktywności sejsmicznej w Europie. Na należących do kraju wyspach znajdują się 33 aktywne systemy wulkaniczne.

Gdy 11 listopada na półwyspie Reykjanes odnotowano kilkaset wstrząsów, rząd podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców osady rybackiej Grindavik.

W obliczu zagrożenia swoje domy opuścić musiało cztery tysiące osób. Od tego czasu każdy z mieszkańców mógł wrócić do domu jedynie na pięć minut, by zabrać cenny dobytek i zwierzęta.

W ostatnich latach w okolicy Reykjanes doszło do kilku erupcji wulkanicznych, ale przede wszystkim na terenach niezamieszkanych przez ludzi. W marcu 2021 r. doszło do spektakularnej erupcji w systemie wulkanicznym Fagradalsfjall.

Wtedy lawa tryskała ze szczeliny długości około 700 m. Aktywność wulkaniczna na podwyższonym poziomie utrzymywała się przez kolejne 6 miesięcy, przyciągając licznych turystów. Kolejne erupcje nastąpiły w 2022 r. i lipcu 2023 r.