Uber ukarany grzywną. Musi zapłacić 290 mln euro

Holenderski Urząd Ochrony Danych (DPA) nałożył grzywnę w wysokości 290 mln euro na Ubera za przekazanie do Stanów Zjednoczonych danych osobowych europejskich przewoźników. Według DPA stanowi to poważne naruszenie rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Uber naruszył RODO. Dostał 290 mln kary

"W Europie RODO chroni podstawowe prawa ludzi, wymagając od firm i rządów, aby obchodziły się z danymi osobowymi z należytą starannością. Niestety poza Europą nie jest to oczywiste (...). Uber nie spełnił wymogów RODO, aby zapewnić poziom ochrony danych w odniesieniu do transferów do USA. To bardzo ważne" - przekazał w oświadczeniu przewodniczący holenderskiego DPA Aleid Wolfsen.

DPA ustalił, że Uber zbierał m.in. poufne dane kierowców z Europy i przechowywał je na serwerach w USA. Dotyczy to danych o kontach i licencjach taksówkarskich, ale także danych o lokalizacji, zdjęć, danych płatniczych, dokumentów tożsamości, a w niektórych przypadkach nawet danych karnych i medycznych kierowców.

Karę nałożono w lipcu po zbiorowej skardze 170 kierowców, których reprezentowała Francuska Liga Praw Człowieka. Śledztwo zostało przekazane holenderskim regulatorom, ponieważ siedziba Ubera w UE znajdują się w Holandii.

Już w zeszłym roku amerykańskie przedsiębiorstwo otrzymało grzywnę w wysokości 10 mln euro za drobne naruszenia RODO. W 2018 roku było to 600 tys. euro za podobne wykroczenia.

Uber odwołuje się od kary. Grzywna będzie zawieszona

Caspar Nixon, rzecznik Ubera, zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji ponieważ nie naruszyła żadnych praw dotyczących przesyłania poufnych danych.

- Transgraniczny proces transferu danych Ubera był zgodny z RODO w ciągu 3-letniego okresu ogromnej niepewności między UE a USA. Złożymy apelację i jesteśmy przekonani, że zdrowy rozsądek zwycięży - powiedział, odnosząc się do okresu, w którym USA i UE musiały zrewidować swoje przepisy tak, aby można było swobodne przesyłać dane bez skomplikowanych umów.

Uber może odwołać się od decyzji do DPA, a jeśli to nie pomoże, może złożyć skargę do holenderskiego sądu. Cały proces apelacyjny może potrwać około czterech lat. Do czasu ostatecznej decyzji grzywna pozostanie zawieszona.