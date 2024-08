Marcin Romanowski złożył "zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia w związku z bulwersującymi, wulgarnymi zachowaniami na Campus Polska". Puszczono tam obraźliwą dla PiS piosenkę. Do sprawy odniósł się Rafał Trzaskowski, który jest inicjatorem imprezy. - Zostali poproszeni, by tego nie robili, była natychmiastowa reakcja - mówił. Sytuację skomentował także Donald Tusk.

"W związku z bulwersującymi, wulgarnymi zachowaniami na Campus Polska złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 141 kodeksu wykroczeń" - przekazał polityk Suwerennej Polski Marcin Romanowski. Działania zostały podjęte po tym, jak w niedzielę w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z imprezy.

Campus Polska. Marcin Romanowski zawiadamia prokuraturę

Na filmie widać, jak w czasie wydarzenia młodzież śpiewa obraźliwą dla Prawa i Sprawiedliwości piosenkę. Wideo z tzw. silent disco udostępnił Mikołaj Wasiewicz, radny warszawskiej dzielnicy Wawer z ramienia KO. Mimo, że polityk usunął nagranie, zdążyło się ono rozprzestrzenić w sieci i wywołało oburzenie wśród m.in. polityków prawicy.

"Zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 141 Kodeksu wykroczeń, zgonie z którym, kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo kary nagany - przez Sławomira Nitrasa, Adama Szłapkę, Mikołaja Wasiewicza oraz inne nieustalone osoby" - informuje w zawiadomieniu do KMP w Olszynie Romanowski.

Minister sportu i turystyki Polski wyjaśnił, że był na wydarzeniu, ale piosenki nie słyszał. - To jest festiwal, młodzi ludzie, to była dyskoteka o godz. 23:00. Ja nie wiem, co było puszczane na słuchawkach, bo ich wtedy nie miałem. Ale jak usłyszeliśmy, co było śpiewane, to poprosiliśmy, żeby tego nie robić - mówił Nitras. Jednocześnie dodał, że "żałuje, że tak się stało, ale rozumie emocje".

Incydent na Campus Polska. Jest komentarz premiera i prezydenta Warszawy

Zdaniem prezydenta Warszawy opozycja robi szum o sprawę, która została wyjaśniona. - Młodzi ludzie, którzy podczas niedzielnego silent disco śpiewali wulgarną piosenkę zostali poproszeni, by tego nie robili, była natychmiast reakcja, zostali poproszeni, by zachowywali się grzeczniej - stwierdził. - Co tu więcej powiedzieć? - oznajmił.

Do sytuacji odniósł się również premier. "Śpiewać każdy może, Trochę lepiej, lub trochę gorzej… Czasami człowiek musi, inaczej się udusi" - czytamy we wpisie Donalda Tuska na social mediach.

Campus Polska Przyszłości to flagowa inicjatywa prezydenta Warszawy adresowana do młodych. Wydarzenie jak co roku odbywa się w Olsztynie, tym razem w dniach 23-29 sierpnia. Jest to festiwal społeczno-polityczny, podczas którego można wziąć udział w wielu debatach, spotkaniach z politykami, społecznikami i ludźmi kultury oraz warsztatach tematycznych.