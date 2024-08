W niedzielę około godziny 21:40 w centrum Mittersill w Austrii doszło do wypadku drogowego. 37-letni Polak, jadący przez centrum miasta w kierunku Hollersbach, nagle stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w budynek pizzerii.

Lokalna policja przekazała, że samochód przebił szklaną ścianę lokalu i zatrzymał się wewnątrz pomiędzy dwoma filarami.

Polak wjechał autem do restauracji

W wypadku rannych zostało osiem osób, w tym cztery ciężko. Ranni pochodzą z Niemiec i Austrii i mają od 31 do 54 lat.

37-latek nie odniósł żadnych obrażeń, nie był pijany i nie zażywał wcześniej narkotyków. Na miejscu zdarzenia pracowało kilka patroli policji oraz Czerwony Krzyż wraz z lekarzem medycyny ratunkowej i zespołem interwencji kryzysowej.

ZOBACZ: Tragiczny pożar w Poznaniu. Nowe informacje, ruszyło śledztwo prokuratury

Rannych przetransportowano do szpitala w mieście Salzburg, kliniki Tauern w Zell am See i kliniki kardynała Schwarzenberga.

Z raportu policji wynika, że przyczyną utraty przez mężczyznę panowania nad samochodem były najprawdopodobniej fatalne warunki atmosferyczne.

"Z powodu ulewnego deszczu i nieostrożności podczas jazdy kierowca zjechał na prawą stronę drogi i wjechał w restaurację na rynku" - przekazuje policja w raporcie.

ZOBACZ: Zabójstwo 58-letniej kobiety. Policja zatrzymała jej męża

Dokładny przebieg wypadku jest wciąż badany. Policja podkreśliła, że zła pogoda zadecydowała o tym, że wypadek nie był dużo poważniejszy. Przed restauracją znajduje się duży taras, na którym zwykle przesiaduje do kilkudziesięciu gości.

Polak na co dzień mieszka w powiecie Zell am See, gdzie doszło do wypadku.