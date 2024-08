Dobra wiadomość dla mieszkańców Podhala, ale i dla turystów korzystających z trasy łączącej Kraków z najpopularniejszym górskim kurortem. Od najbliższego piątku oddany zostanie do użytkowania nowy, 16-kilometrowy odcinek dwupasmowej Zakopianki. Wartość inwestycji to prawie 995 mln zł.

Na tę informację czekają tysiące kierowców, a zwłaszcza ci, którzy planują wizytę w stolicy Podhala na koniec wakacji. W ostatni piątek sierpnia ma zostać udostępniona kierowcom nowa dwujezdniowa droga z Rdzawki do Nowego Targu. Droga znacznie przyspieszy podróż do zimowej stolicy Polski.

Małopolska. Nowa zakopianka coraz bliżej. Otwarto kolejny odcinek drogi s7

- W piątek oddamy do użytkowania bardzo ważny odcinek nowej trasy między Rdzawką a Nowym Targiem (…). Na zakończenie wakacji, na największy ruch turystyczny, na największe powroty będzie uruchomiony nowy, kilkunastokilometrowy odcinek drogi - bardzo to przyspieszy ruch, będą mniejsze korki, będzie przyjemniejszy powrót z wakacji, a także zachęta dla tych wszystkich, którzy planują sezon jesienno-zimowy i wyprawę do stolicy Tatr i innych miejscowości w naszych pięknych górach - powiedział Dariusz Klimczak, szef resortu infrastruktury podczas poniedziałkowego otwarcia odcinka drogi S7 Miechów - Szczepanowice.

16-kilometrowy odcinek dwupasmowej Zakopianki pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem przebiega w nowym śladzie. Trasa pozwoli na ominięcie dwóch miejscowości – Klikuszowej i Nowego Targu – gdzie często w sezonie turystycznym tworzą się korki. Po otwarciu tego odcinka, zakopianka między Krakowem a Nowym Targiem będzie dwujezdniowa i dwupasmowa. Wartość inwestycji to prawie 995 mln zł.

⏳Ważna informacja dla wracających z urlopów zakopianką! Już w piątek 30 sierpnia zostanie udostępniona kierowcom nowa dwujezdniowa droga z Rdzawki do Nowego Targu. Niemal w całości poprowadzona nowym śladem trasa, na zachód od starej #zakopianka ma 16 km!

Podhale. Nowa zakopianka. Drogowcy wskazują na limit prędkości

Nowa droga między Rdzawką a Nowym Targiem nie będzie drogą ekspresową klasy S, a drogą klasy GP, czyli główną ruchu przyspieszonego. Maksymalna dozwolona prędkość będzie tu wynosiła do 100 km/h. Przez trudny, górski teren będą tu ostrzejsze niż na drogach ekspresowych zakręty i bardziej strome zjazdy i podjazdy. Na odcinku będą także zlokalizowane przystanki autobusowe.

Między Rdzawką a Nowym Targiem powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad, z których 12 ma długość ponad 100 metrów. Najdłuższa estakada, która ma 687 m długości, powstała nad miejscowością Lasek - w najwyższym miejscu jezdnia biegnie tam na wysokości 24 m nad ziemią. Kolejna estakada ma 527 m i przebiega nad rzeką Czarny Dunajec i ul. Ludźmierską w Nowym Targu.

W okolicy węzła Obidowa trasa przebiega na wysokości 800 m n.p.m. i jest to obecnie najwyżej położona budowa drogi krajowej w Polsce. Po oddaniu nowej Zakopianki kierowcom, będzie to jedna z najwyżej położonych dróg zarządzanych przez GDDKiA w województwie małopolskim.

Na ostatnim odcinku Zakopianki, czyli od Nowego Targu do Zakopanego kontynuowane są prace projektowe. Według krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie to przebudowa istniejącego odcinka drogowego, czyli zmodernizowana zostanie obecna trasa, tak żeby poprawić bezpieczeństwo i poprawić przepustowość. Prace budowlane na tym odcinku są planowane na rok 2028.

mak/ sgo / polsatnews.pl/PAP