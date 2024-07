Od kilku dni w Polsce panuje gwałtowna i zmienna pogoda - burze nie odpuszczają również na południu kraju. Mieszkańcy i kierowcy w Zakopanem mierzą się z poważnymi utrudnieniami. Intensywne ulewy zalały drogi, tworząc rozlewiska. Wstrzymano ruch na Zakopiance, a policja wyznaczyła objazdy.

Konsekwencje opadów są tak poważne, że służby przewidują kilka, a nawet kilkanaście godzin utrudnień. Trwają intensywne prace odpompowywania wody.

Pogoda. Zalana Zakopianka

Z zalanymi ulicami i wylewającymi górskimi potokami mieszkańcy Zakopanego i okolicznych mniejszych miejscowości spotykają się często.

- Zalewa nas odkąd pamiętam, odkąd byłam dzieckiem. Przy większych opadach, zwłaszcza letnich, potok bardzo często wylewa - wyjaśniła jedna z mieszkanek. Dodała, że nawet przy mniejszych deszczach podobne wypadki nie są rzadkością.

- Dużo nie trzeba. Zatyka się odpływ, który idzie pod drogą - wskazała.

- Jest to uciążliwe cały czas. Co poleje, to znów musimy robić - skomentował inny mieszkaniec.

Niebezpieczna pogoda w całym kraju. Ponad dwa tysiące zgłoszeń w ciągu doby

Z setkami, a nawet tysiącami interwencji mierzą się strażacy w całej Polsce. W samą niedzielę służby odnotowały 2134 zgłoszenia. Chodzi przede wszystkim o usuwanie skutków silnego wiatru i lokalnych podtopień.

Prognozy na kolejne dni również nie są optymistyczne. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burze jeszcze nie odpuściły i chociaż w kraju jest trochę chłodniej, wkrótce znów powrócą upały.