Donald Tusk zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych do inicjatorów i patronów Nord Stream 1 i 2. "Jedyne, co powinniście dzisiaj zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho" - napisał premier. Podobny komunikat pojawił się ze strony otoczenia prezydenta. Politycy komentują niedawne ustalenia "Wall Street Journal".

Według ustaleń "Wall Street Journal" Wołodymyr Zełenski zatwierdził plan wysadzenia Nord Stream, lecz o operacji dowiedziało się amerykańskie CIA i zainterweniowało w tej sprawie. Prezydentowi Ukrainy nie udało się jednak odwołać działań, bo nie posłuchał go ówczesny szef ukraińskiej armii gen. Walerij Załużny. Kijów zaprzecza doniesieniom i winą za zniszczenie gazociągu obarcza Rosję.

Z kolei były szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej August Hanning stwierdził w rozmowie z "Die Welt", że wokół wysadzenia Nord Stream istniało porozumienie między Zełenskim a Andrzejem Dudą.

ZOBACZ: Krzysztof Gawkowski o oskarżeniach ws. Nord Stream. "Polska w niczym nie uczestniczyła"

W sobotę głos w sprawie wysadzenia Nord Stream zabrał premier Donald Tusk.

"Do wszystkich inicjatorów i patronów Nord Stream 1 i 2. Jedyne co powinniście dzisiaj zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho" - napisał polityk we wpisie w języku angielskim zamieszczonym na platformie X.

"Złe wieści dla adresatów: w Polsce również w tej sprawie panuje jednomyślność" - napisał w odpowiedzi do postu premiera szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Atak na Nord Stream i doniesienia o udziale Polski. "Duży dystans"

Wcześniej doniesienia o domniemanym polskim udziale w planach wysadzenia Nord Stream skomentował na antenie Polsat News generał Roman Polko. Podkreślał, że jego zdaniem to "za daleko idące spekulacje".

Jak wyjaśnił w "Gościu Wydarzeń", Zełenski oraz Załużny zaprzeczają, iż to Kijów stoi za podmorskim sabotażem.

- Po drugie wiemy, że wielokrotnie Rosja działała pod obcą flagą i z pewnością oskarżenie Ukrainy o ten zamach terrorystyczny, godny potępienia, byłoby dobrym paliwem dla rosyjskiej propagandy - wskazał były wojskowy, zaznaczając przy tym, że "niczego nie wyklucza".

ZOBACZ: Wołodymyr Zełenski zatwierdził plan sabotażu na Nord Stream? Ukraina zabrała głos

Generał Polko ocenił też, że Polska powinna się włączyć w śledztwo ws. wysadzenia gazociągów Nord Stream. - Nie siedzę w głowie prezydenta (Dudy - red.), ale w moim przekonaniu nie byłoby polskiej zgody, żeby taki akt terroru realizować - powiedział.

Bogdan Rymanowski zapytał również o słowa Augusta Hanninga. - Trzeba wziąć duży dystans do tego. Niech się wypowiadają ci, którzy na bieżąco badają sprawę, a nie ci, którzy spekulują na podstawie doniesień medialnych - odparł.