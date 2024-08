Niemiecka Prokuratura Federalna uzyskała nakaz aresztowania mężczyzny podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Według niemieckich śledczych za zniszczeniem rurociągu stoją Ukraińcy, a poszukiwany mężczyzna jeszcze do niedawna mieszkał w Polsce. Prokurator Anna Adamiak przekazała, że Wołodymyr Z. opuścił nasz kraj i zrobił to zupełnie legalnie.

Poszukiwany to Wołodymyr Z., który jeszcze niedawno mieszkał niedaleko Warszawy. Mężczyzna miał znajdować się na pokładzie jachtu "Andromeda", którym w rejon gazociągu Nord Stream mieli udać się płetwonurkowie.

To najprawdopodobniej na pokładzie tej jednostki przetransportowane zostały ładunki wybuchowe, za pomocą których prawie dwa lata temu zniszczone zostały 3 z 4 nitek gazociągu.

Nord Stream. Media: Polskie służby nie aresztowały poszukiwanego Ukraińca

Jak ustalili dziennikarze stacji ARD, a także dzienników "Suddeutsche Zeitung" i "Die Zeit", już na początku czerwca niemiecka prokuratura przesłała do Polski Europejski Nakaz Aresztowania Wołodymyra Z.

Informatorzy niemieckich mediów twierdzą, że Niemcy jeszcze w czerwcu zwróciły się do polskich władz o aresztowanie mężczyzny, ale polskie służby poszukiwanego Ukraińca nie zatrzymały. Teraz ma się on ukrywać. Procedura Europejskiego Nakazu Aresztowania zakłada, że zatrzymanie i wydalenie poszukiwanego powinno zająć do 60 dni, ten czas już upłynął.

Według informacji "Die Zeit", Wołodymyr Z. w ostatnim czasie przebywał w podwarszawskim Pruszkowie. "Spiegel" podaje, że Ukrainiec opuścił już Polskę.

Sprawa wybuchu Nord Stream. Prokuratura: Wołodymyr Z. wyjechał z Polski

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak powiedziała Interii, że w czerwcu strona niemiecka przekazała informację o europejskim nakazie aresztowania bezpośrednio do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Niemcy mieli wskazać informacje, które sugerowały, gdzie może przebywać mężczyzna. Polscy prokuratorzy mieli podjąć działania, by ustalić miejsce pobytu Z., ale bez skutku.

Prokurator Adamiak przekazała, że mężczyzna opuścił Polskę na początku lipca i miał zrobić to legalnie. - Przekroczył granicę polsko-ukraińską, ponieważ strona niemiecka nie umieściła informacji o europejskim nakazie aresztowania w bazie danych, więc funkcjonariusze straży granicznej nie mieli informacji o jego poszukiwaniach - dodała Adamiak w rozmowie z Interią.

W trakcie środowej konferencji prasowej szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapewnił, że polskie służby "w pełni współpracują" ze służbami niemieckimi w tej sprawie.

Wybuch Nord Stream. Rosja oskarża Zachód

Do eksplozji kontrowersyjnych rurociągów doszło we wrześniu 2022 r. Rosja i państwa zachodnie wzajemnie oskarżają się o przeprowadzenie zamachów. Według ustaleń śledczych ze Szwecji, przy rurociągu odnaleziono elementy potwierdzające, że eksplozje były celowym działaniem.

Niemieccy śledczy podkreślają, że nie ma dowodów, by za sabotażem rosyjskiego gazociągu stał ukraiński rząd.

