Krzysztof Gwkowski o oskarżeniach ws. Nord Steam. "Dźwięk rosyjskiej dezinformacji"

- Uważam, że to jest dźwięk rosyjskiej dezinformacji - powiedział Krzysztof Gawkowski w programie "Graffiti". Wicepremier i minister cyfryzacji stanowczo zaprzeczył oskarżeniom jakoby Polska i Ukraina były odpowiedzialne za uszkodzenie gazociągu Nord Stream.

Krzysztof Gawkowski powiedział, że był pod wrażeniem faktu, że z okazji 15 sierpnia i defilady wojskowej politycy z różnych frakcji współpracowali i zjednoczyli się.

"Ponad polityczna zgoda". Krzysztof Gawkowski w "Graffiti"

- Ponad polityczną zgoda, co do tego, że bezpieczeństwo jest priorytetem państwa (...) W sprawie bezpieczeństwa nie ma podziałów - powiedział minister.



Dodał, że politycy w tak ważnych kwestiach, jak właśnie bezpieczeństwo oraz konflikty mające miejsce na świecie, są zgodni i nie wdają się w żadne dyskusje.

ZOBACZ: Rosja straciła ważny bombowiec. Przenosił najgroźniejsze rakiety

Minister cyfryzacji nie zdradził, czy premier i prezydent doszli do porozumienia w kwestii kandydata na komisarza w KE. Zapewnił jednak, że w przyszłości zostaną podjęte kroki w tej kwestii.



- Prezydent i premier ustalą wspólną rozmowę o panu Serafinie - powiedział.

Gawskowski skomentował ustawę o wychowaniu patriotycznym, którą niedawno zaproponował Władysław Kosiniak - Kamysz. Minister stwierdził, że pomysł jest dobry, ale za mało wiadomo o projekcie, aby Lewica mogła go już w tym momencie poprzeć.

ZOBACZ: Ukraińcy przejęli najlepszy czołg Rosjan. Walczą nim w obwodzie kurskim

- Patriotyzm łączy, nie dzieli i 15 sierpnia to łączenie wielokrotnie wybrzmiało (...) Jeśli mnie pan pyta czy postawy patriotyczne w czasach, w czasach zagrożenia ze wschodu powinny być kształtowane to dla mnie nie jest to nic nadzwyczajnego - powiedział.

Uszkodzenie Nord Stream. Gawkowski odrzuca oskarżenia

Wicepremier stanowczo zaprzeczył informacjom o tym, że Polska wraz z Ukrainą doprowadziły do uszkodzenia gazociągu Nord Stream. Stwierdził, że doniesienia z niemieckiego wywiadu zostały "zainspirowane przez Moskwę" i mają na celu destabilizować państwa w NATO.

- Uważam, że to jest dźwięk rosyjskiej dezinformacji. Albo jest tak, że są inspirowani, żeby tak mówić, albo mają świadomość, że to prowadzi do rozdźwięku w NATO. W mojej ocenie wszystkie kierunki, które wskazują skąd wzięły się problemy z Nord Stream pochodzą z Moskwy - powiedział minister.

Dodał, że jego słowa nie są przypuszczeniem, a faktem i Polska nie przyzna się do ataku. Nie zapłaci także sugerowanego odszkodowania. - W tej sprawie trzeba stanowisko zajmować, bo my wiemy. Polska w niczym nie uczestniczyła. Trzeba mówić, że jest to kłamstwo - powiedział.

ZOBACZ: Katastrofa lotnicza w Rosji. Rozbił się bombowiec strategiczny

Minister cyfryzacji powiedział także, że niemal każdego dnia dochodzi do kilkuset lub kilku tysięcy cyberataków. Podkreślił jednak, że w okresie wakacyjnym zmniejszyła się liczba ataków najbardziej istotnych - tych, które dotykały infrastruktury krytycznej.

- Mam takie głębokie przekonanie, że to czas uśpienia. Dlatego służby są bardzo czujne - dodał.

Poprzednie wydania programu "Graffiti" można oglądać TUTAJ.