Prezydent Joe Biden przekonywał, że porozumienie między Izraelem a Hamasem "jest coraz bliżej". Izraelski zespół negocjacyjny wyraził jednak "ostrożny optymizm" co do tych zapowiedzi. Jeszcze bardziej krytyczna jest strona palestyńska, która nazwała to "iluzją".

Rzecznik Hamasu Samu Abu Zuhri skomentował ostatnie oświadczenie Białego Domu po negocjacjach w Dosze. USA miały przedstawić Izraelowi i Hamasowi kompromisową propozycję porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Waszyngton wyraził nadzieję, że porozumienie zostanie wkrótce podpisane.

Jednak zdaniem Zuhriego "optymizm Joe Bidena dotyczący porozumienia w Gazie jest iluzją". "Twierdzenie, że jesteśmy blisko porozumienia, jest iluzją. Nie stoimy w obliczu porozumienia, ani prawdziwych negocjacji, ale raczej narzucenia amerykańskich dyktatów" - przekazał w oświadczeniu wysłanym AFP.

Z kolei izraelski zespół negocjacyjny wyraził "ostrożny optymizm" co do możliwości posunięcia naprzód umowy o zakładnikach w Strefie Gazy. "Zespół wyraził ostrożny optymizm co do możliwości osiągnięcia porozumienia na podstawie najnowszej amerykańskiej propozycji (która opiera się na postanowieniach z 27 maja)" - podała w oświadczeniu kancelaria premiera Benjamina Netanjahu.

Biuro premiera dodało, że ma nadzieję, że silna presja na palestyńską grupę bojowników Hamas ze strony USA i międzynarodowych mediatorów złamie jej sprzeciw wobec amerykańskiej propozycji i pozwoli na przełom.

Negocjacje w Katarze. Nowe warunki porozumienia w Strefie Gazy

Zaledwie kilkanaście godzin wcześniej zakończyły się trwające dwa dni rozmowy w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. W spotkaniu brali udział przedstawiciele USA, Kataru, Egiptu oraz Izraela i Hamasu.

Członkowie Hamasu, którzy odmówili bezpośredniego udziału w rozmowach, mają konsultować się z mediatorami niezależnie. Są oni jednak w stałym kontakcie z Jahją Sinwarem - przywódcą organizacji w Strefie Gazy, który ukrywa się w obawie przed wyeliminowaniem przez izraelskie wojsko.

Z przekazanego komunikatu wynika, że strony i mediatorzy "zamierzają spotkać się w Kairze w przyszłym tygodniu, aby zawrzeć umowę mającą na celu zakończenie walk". Nie wiadomo, czy ostatecznie dojdzie do zawarcia porozumienia, ponieważ pojawiają się nowe wątpliwości ze strony palestyńskiej.

- To, co przedstawiono nam jako rezultat obrad w Dosze, nie jest zgodne z ostatnią propozycją porozumienia zaakceptowaną przez Hamas 2 lipca - powiedział Reutersowi jeden z przedstawicieli palestyńskiej organizacji.