Rolnicy doczekali się w końcu konkretnych informacji o dopłatach do zbóż w 2024 roku. Ci, którzy sprzedali zboże w okresie od 1 stycznia do 10 marca otrzymają dopłatę w wysokości 200 zł za tonę. Rolnicy, którzy sprzedają zboże w okresie od 11 marca do 30 maja otrzymają nieco więcej pieniędzy.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który zmienia rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zawarte są w nim zapisy dotyczące dopłat do zbóż.

Dopłata do zboża w 2024. Wiadomo, kto otrzyma pieniądze

O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 maja 2024 roku dokonają sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Aby otrzymać dopłatę, rolnik musi sprzedać ziarno podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te nie produkcją zwierzęcą.

Dopłaty do zboża. Znane są stawki

Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak poinformował, że rolnicy, którzy sprzedali zboże od 1 stycznia do 10 marca 2024 roku, otrzymają dopłatę w wysokości 200 złotych do tony. Za zboże sprzedane od 11 marca 2024 roku do 31 maja 2024 roku dopłata wyniesie 300 złotych. Pomoc będzie udzielona do hektara.



Stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. wyniosą:

1 080 zł za 1 hektar pola pszenicy,

740 zł za 1 hektar pola żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. wyniosą:

1 620 zł za 1 hektar pola pszenicy,

1 110 za 1 hektar pola żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dopłatę?

Wnioski o dopłaty do zbóż będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 5 czerwca 2024 roku na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej. Na razie data rozpoczęcia naboru nie jest znana - ARiMR powinna ją wkrótce podać.



Do wniosku rolnik musi dołączyć kopie faktur, które potwierdzają sprzedaż pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Dokumenty te muszą pochodzić z transakcji przeprowadzonych z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również z podmiotami skupującymi zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 maja 2024 roku.

