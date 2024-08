Istnieją urządzenia, których odłączanie od gniazdka elektrycznego może skutkować większymi wydatkami na energię elektryczną. Co więcej, działanie takie często przyczynia się do obniżenia żywotności sprzętów. Które z nich zatem lepiej jest pozostawić podłączone do źródła zasilania?

Urządzenia, których odłączenie od prądu może skutkować krótszą żywotnością

Zacznijmy od sprzętów, których odłączenie od prądu może powodować uszkodzenie lub zmniejszenie czasu działania. Zalicza się do nich przede wszystkim telewizory OLED. Jak powszechnie wiadomo, urządzenia te wyróżniają się doskonałą jakością obrazu. Nic więc dziwnego, że z miesiąca na miesiąc cieszą się rosnącą popularnością.

Aby można było korzystać z nich przez długi czas, nie zaleca się częstego odłączania urządzeń od prądu. Dlaczego? Ponieważ przerwa w zasilaniu może prowadzić do rozmaitych problemów technicznych. Wszystko dlatego, że w telewizorach OLED co pewien czas uruchamia się tzw. program regeneracyjny. Nie może on jednak działać poprawnie, jeśli sprzęt pozostaje poza dopływem energii elektrycznej. Lepiej więc wyłączać go tylko przyciskiem zasilania na pilocie.

Odłączenie drukarki atramentowej od prądu - jak wpływa na wysokość rachunków?

Drugą grupę urządzeń stanowią sprzęty, których odłączenie od prądu może skutkować wyższymi rachunkami za prąd. Honorowe miejsce zajmują wśród nich drukarki atramentowe. Warto zaznaczyć, że w porównaniu do laserowych zużywają o wiele mniej energii elektrycznej.

Odłączenie drukarki atramentowej od prądu i jej ponowne uruchomienie uruchamia jednak automatyczny program samooczyszczenia głowic, przez co urządzenie zużywa o wiele więcej energii, niż wtedy, kiedy pozostaje podłączone do gniazdka.

Router - niewielka rzecz, a może sprawić duży problem przy odłączeniu od prądu

Urządzeniami, których nie powinno odłączać się od zasilania, są też routery, pozwalające cieszyć się dostępem do internetu.

Odłączenie go od gniazdka w chwili, kiedy nie obsługuje on innych urządzeń - np. komputera czy smartfona, nie stanowi problemu w kategorii żywotności sprzętu czy poboru prądu. Należy jednak mieć na uwadze, że praktyka taka często skutkuje koniecznością ponownej konfiguracji routera, która może być czasochłonna i uciążliwa.

Wśród sprzętów, które powinny być stale podłączone do gniazdka elektrycznego, znajdują się również urządzenia pracujące w trybie ciągłym. W praktyce oznacza to, że powinny być podłączone do zasilania nawet wtedy, kiedy domownicy wyjeżdżają na urlop.

Zalicza się do nich między innymi lodówka - odłączenie jej na kilka godzin od prądu skutkowałoby popsuciem się żywności. W ciągłej gotowości muszą być także wszelkie systemy monitorowania oraz alarmy, które bez dostępu do energii elektrycznej nie spełnią swojego zadania.

red. / Polsatnews.pl