Stary Kontynent zmaga się z niebezpiecznymi upałami. Na trzech greckich wyspach brakowało prądu, Bułgaria mierzy się z przerwami w dostawach wody, a we Włoszech rekordowo duża liczba turystów trafia do szpitala z objawami udaru lub odwodnienia.

W nocy z 15 na 16 sierpnia na Folegandros, Ios i Sikinos na Morzu Egejskim zabrakło prądu. Powodem awarii były upały i przeciążenie sieci ze względu na dużą liczbę turystów.

Na Folegandros i Sikinos przywrócono dostawy energii, natomiast na Ios prąd będzie co pewien czas wyłączany, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

Greckie wyspy bez prądu. Włochy z czerwonym alertem

Grecja nie jest jedynym państwem, które mierzy się z upałami. Wyjątkowo wysokie temperatury odnotowuje się niemal w całych Włoszech. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło czerwony alert w Rzymie, Bolonii, Bolzano, Brescii, Florencji, Frosinone, Latinie, Mediolanie, Perugii, Rieti, Turynie i Viterbo.

Temperatury utrzymują się na poziomie około 35 st. Celsjusza. Nierzadko termometry pokazują nawet 40 st.

Do szpitali w Rzymie trafia coraz więcej turystów, szczególnie zagranicznych. Mają objawy udaru, odwodnienia czy poparzeń słonecznych. Wiele osób, szczególnie starszych, ma także problemy z sercem.

Podobna sytuacja ma miejsce we Florencji. Turyści stoją po kilka godzin w długich kolejkach do atrakcji turystycznych, narażając się tym samym na działanie słońca.

W górach w Lombardii na północy Włoch, gdzie panuje dokuczliwy upał, używa się armatek śnieżnych do polewania wycieńczonych gorącem turystów. Na Sycylii, gdzie temperatury sięgają 40 st. Celsjusza, w wielu miejscowościach brakuje wody.

Władze regionu Palermo wdrożyły projekt racjonowania wody. Do mniejszych miasteczek woda dostarczana jest co kilka w dni w cysternach.

Z brakiem wody mierzą się także Bułgarzy. Ponad 430 miejscowości, w których mieszka około pół miliona osób, jest pozbawionych regularnych dostaw wody. W ostatnich dniach ograniczenia dostaw wprowadzono w dużych miastach. W wielu miasteczkach i na wsiach wody brakuje od ponad trzech dni.

Bułgarski rząd postanowił odblokować z rezerw państwowych znaczne ilości wody pitnej, która ma zostać dostarczona do miejscowości znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Fala upałów w Wielkiej Brytanii i Francji

Od poniedziałku również we Francję uderzyła kolejna fala upałów. Temperatury znacznie powyżej 30 st. C wystąpią w 45 departamentach.

Meteo-France wystosowało apel do mieszkańców, w tym do mieszkańców centralnego departamentu Ile-de-France, aby chronili się przed wysoką temperaturą, która może być groźna dla zdrowia, a nawet życia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, osób starszych i chorych.

W regionie paryskim, Burgundii i Normandii meteorolodzy spodziewają się ponad 35 st. Celsjusza.



Wielka Brytania, która kojarzona jest z niskimi temperaturami, również zmaga się z falą upałów. W poniedziałek w Cambridge odnotowano 34,8 stopni Celsjusza, co jest najwyższą tegoroczną temperaturą w Wielkiej Brytanii – przekazał urząd meteorologiczny Met Office.

Niewiele niższe temperatury odnotowywano w innych miejscach w południowo-wschodniej Anglii, w tym w Londynie, gdzie po południu temperatura osiągnęła 33 stopnie.