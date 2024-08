Polska w alertach. Upały, burze i porywisty wiatr

Mieszkańcy części kraju otrzymali w czwartek alerty RCB dotyczące pogody.

"Uwaga! Dziś (15.08) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - czytamy w komunikacie.

SMS został wysłany do odbiorców przebywających na terenie: województwa śląskiego, województwa opolskiego, województwa dolnośląskiego, województwa łódzkiego, województwa podkarpackiego, województwa małopolskiego, województwa wielkopolskiego.

Pogoda. Defilada w Warszawie. Komunikat wojska

W czwartek w wielu miejscach w kraju prognozowane są także upały. Z wysokimi temperaturami muszą się liczyć m.in. mieszkańcy Warszawy oraz goście, którzy wezmą udział w defiladzie z okazji święta Wojska Polskiego.

Drodzy Goście! W związku z prognozowanymi upałami, które mogą osiągnąć nawet 31°C, informujemy, że zapewnimy Wam wodę.



✔️ Będzie dostępnych aż 2️⃣0️⃣ tysięcy butelek wody w 6️⃣ punktach! Lokalizacje punktów wydawania wody znajdziecie na załączonych mapkach.



Do zobaczenia już… pic.twitter.com/jpUZ08RwIv — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) August 14, 2024

W związku z prognozowanymi upałami, które mogą osiągnąć nawet 31°C, informujemy, że zapewnimy Wam wodę" - przekazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Będzie dostępnych aż 20 tysięcy butelek wody w sześciu punktach" - czytamy w komunikacie.

Prognoza pogody na 15 sierpnia

W czwartek temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 26 do 31 st. C, chłodniej miejscami na wybrzeżu, około 22 st. C. Najcieplej, około 33 st. C, lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i w centrum z kierunków południowych, na zachodzie z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie zanikające.

W centrum i na wschodzie również burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 20 mm. Nad ranem lokalne i krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 15 do 20 st. C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, we wschodniej połowie kraju z kierunków południowych, w zachodniej połowie z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/h.