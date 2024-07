We Włoszech ojciec zostawił roczną dziewczynkę w rozgrzanym aucie i poszedł do pracy. O dziecku przypomniał sobie dopiero po kilku godzinach, gdy na ratunek było za późno. Policja podejrzewa, że temperatura w aucie mogła dochodzić nawet do 50 stopni Celsjusza. Kraj zmaga się bowiem z falą upałów.