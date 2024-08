Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwołała w piątek nadzwyczajne posiedzenie w celu omówienia sposobów zapewnienia równego dostępu do testów i szczepionek przeciwko małpiej ospie. W czwartek stwierdzono pierwszy przypadek nowego wariantu w Europie, a specjaliści ostrzegają, że nie będzie on z pewnością ostatnim.

W nadzwyczajnym posiedzeniu Światowej Organizacji Zdrowia mają wziąć udział m.in. członkowie sojuszu ekspertów w dziedzinie zdrowia, który nadzorował globalną reakcję na pandemię COVID-19. Pojawią się przedstawiciele Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Gavi, the Vaccine Alliance.

Uczestnicy spotkania mają obradować na temat zapewnienia równego dostępu do testów, szczepionek oraz leczenia przeciwko małpiej ospie dla mieszkańców różnych części świata.

Przewodnicząca posiedzenia dr Ayoade Olatunbosun-Alakija przekazała, że specjaliści chcą omówić również niepowodzenia, które w tej kwestii poniesiono w czasie pandemii koronawirusa, by "nie powtórzyć popełnionych wówczas błędów".

- Ostatnim razem ponieśliśmy porażkę w zapewnieniu równego dostępu do produktów, ale wyciągnęliśmy wnioski. Dopilnuję, by sprawiedliwość była pierwszą rzeczą, o której będziemy teraz myśleć - zapowiedziała przedstawicielka WHO, cytowana przez agencję Reutera.

Nowy niebezpieczny wariant wirusa małpiej ospy już w Europie

W czwartek szwedzki minister zdrowia Jakob Forssmed ogłosił, że u jednego z pacjentów w rejonie Sztokholmu zdiagnozowano nowy, groźniejszy od poprzednich wariant małpiej ospy - Klad I.

Jak uściślił Forssmed, osoba, u której stwierdzono wirusa, miała zakazić się nim podczas pobytu w Afryce, a dokładnej w rejonie, gdzie odnotowuje się ostatnio zwiększoną ilość przypadków zachorowań na małpią ospę.

Dzień później Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) poinformowało, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w Unii Europejskiej pojawi się więcej osób zakażonych nowych wariantem. Jednocześnie podkreślił, że ryzyko trwałego przenoszenia wirusa w Europie jest niskie.

W wydanym komunikacie przekazano, że by tak się jednak stało, następować musi szybka diagnoza poprzedzona zastosowaniem środków kontroli. Reakcja opieki zdrowotnej państw członkowskich musi być sprawna. ECDC wskazuje również na konieczność wydania zaleceń dotyczących podróży do Afryki, w szczególności regionów kontynentu, w których panuje epidemia.

Dodano, że możliwość zakażenia się małpią ospą wśród osób odwiedzających tereny objęte zagrożeniem jest bardzo wysoka. Zalecono zwiększenie świadomości wśród służby zdrowia państw członkowskich i zobowiązano do powiadamiania o każdym wykrytym przypadku infekcji.

WHO ostrzega. Najwyższy stopień alarmowy

W środę dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ogłosił najwyższy stopień alarmowy i poinformował, że zagrożenie dla zdrowia publicznego, jakie wywołuje małpia ospa, jest globalne. - To jasne, że skoordynowana reakcja międzynarodowa jest niezbędna, aby powstrzymać epidemię i ratować życia - stwierdził.

Wcześniej WHO ostrzegała przed możliwością rozprzestrzenienia się choroby poza Afryką. Epidemia małpiej ospy wybuchła w Kongu i do tej pory przyczyniła się do zgonów ponad 450 osób. Infekcję stwierdzono u ponad 14 tys. pacjentów. Choroba zdążyła się rozprzestrzenić ponadto na inne kraje afrykańskie.

Jak podaje AP, w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku, liczba przypadków zachorowań wzrosła o 160 proc. Większa o 19 proc. jest również śmiertelność.